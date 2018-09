Siniaková s Krejčíkovou hrají o unikátní šanci. Po US Open můžou světu vládnout dvě Češky

Může to být naprosto výjimečný moment v historii nejen českého tenisu. Za jisté shody okolností se v novém vydání žebříčku objeví na prvních dvou místech deblového pořadí dvě česká jména. Světovou jedničkou by byla Kateřina Siniaková, záda by ji jistila její parťačka Barbora Krejčíková. Co se musí stát, aby se taková situace proměnila v realitu?