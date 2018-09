Další facka pro Kristýnu Plíškovou. V Québecu skončila na hráčce ze třetí stovky

Šestadvacetiletá Plíšková pokračovala v Kanadě v nepříliš vydařené zámořské štaci. Do druhého kola postoupila jen v srpnu v New Havenu, poté prohrála hned úvodní duel na US Open a minulý týden na turnaji nižší kategorie v Chicagu.

Její přemožitelka, 227. tenistka světa Pegulaová, si může v druhém kole zahrát s další Češkou Lucií Šafářovou. Tu ještě dnes čeká zahajovací duel proti Uns Džabúrové z Tuniska.