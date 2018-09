Tvrdá odveta rozhodčích? Někteří sudí zvažují bojkot zápasů Sereny Williamsové

Konflikt Sereny Williamsové a hlavního rozhodčího Carlose Ramose během finále US Open nabírá na obrátkách. Zatímco na stranu americké tenistky se postavili přední zástupci WTA, portugalský sudí se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Na základě smluvních ujednání se totiž nemohl k celé události blíže vyjádřit. To řádně rozčílilo jeho kolegy, kteří dokonce vyhrožují krajním řešením. Totiž bojkotem zápasů, ve které Serena nastoupí.

Varování za nepovolený koučink, trestný bod za rozmlácení rakety a nakonec ztráta celého gamu po urážkách, kterými frustrovaná Serena zasypala hlavního rozhodčího. Tímto výstupem, který nakonec vyústil v porážku třiadvacetinásobné grandslamové šampiónky od dvacetileté Naomi Ósakaové (2:6, 4:6), žije nejen tenisový svět.

Důvodem, proč finálový incident nabral mnohem širší charakter, bylo to, že Serena celou událost posunula do sexistické roviny. „Cítím, že se s tím musím popasovat, aby se další tenistky nemusely bát dát najevo své emoce a ukázat, že jsou silnými ženami, a to právě díky dnešnímu dni," říkala na pozápasové tiskové konferenci rozjetá Američanka.

Serena Williamsová bude za urážky rozhodčího platit

Julio Cortez

Za zkušeného portugalského sudího se postavila ITF. „Pan Ramos se v rámci svých povinností držel pravidel. Jeho verdikty byly v souladu s regulemi, což potvrdilo rozhodnutí zástupců US Open udělit paní Williamsové pokutu (zhruba 375 000 korun) za tři přestupky," uvedli čelní představitelé.

Ramosovým kolegům však toto vyjádření nestačí a zvažují i další kroky. Podle informací britských a amerických médií někteří umpiroví rozhodčí zvažují, že budou zápasy Sereny Williamsové bojkotovat.

Koncentrovaná Serena Williamsová po vítězné výměně.

Andres Kudacki

"Rozhodčí jsou znepokojení tím, jak se k nim WTA otočila zády. Všichni se obávají toho, že se jim může stát to samé jako Carlosovi. Cítí, že se jich nikdo nezastane a zvlášť ne v případě, kdy udělají nepopulární rozhodnutí," říkal pro espn.com bývalý umpirový rozhodčí Richard Ings.

Samotný Ramos zůstal nad věcí. „Je to delikátní situace, ale vzhledem k okolnostem jsem v pohodě. Rozhodování á la carte (kdy si každý si vybere) neexistuje. Nemějte o mne strach," vzkázal svým fanouškům.