Změní formát kvůli čtyřem hráčům, a ti už to pak hrát nebudou, diví se tenisová legenda novotám v DC

Máte chuť se ještě vůbec dívat na duel s Maďarskem?

Nechci říct, že o nic nejde, alespoň o nasazení pro další rok... Ale jsem z toho otrávený. Nemám moc rád inovátorství, které se do tenisu pořád míchá. Vymýšlejí se nesmysly.

Komu podle vás nový formát Davis Cupu, o který se příští rok v listopadu střetne osmnáct týmů na jednom místě, prospěje?

Národním svazům domácí Davis Cupy odpadnou. Africkým zemím asi bylo jedno, co se bude dít ve Světové skupině, ale většina evropských byla proti: Itálie, Německo, Švédsko, my. Překvapila mě Francie, hráči byli proti a jejich prezident pak zvedl ruku pro.

Když se na grandslamech bavíte s legendami, podporuje někdo z nich novinky?

Všichni říkají, že je to nesmysl. Davis Cup byl něco výjimečného a historicky uznávaného. Chápu, že pro hráče to bylo třeba hodně cestování. Já jsem navrhoval návrat k zónám, jako to bývalo i za mě. Hrajme evropskou, asijskou, americkou zónu, aby Světová skupina nemusela tak cestovat. Co z toho ale teď vzešlo, mě vůbec netěší.

Jedním z důvodů pro revoluční kroky byla častá neúčast těch nejlepších hráčů. Federerovi je ale 37 let, Nadalovi 32, Davis Cup už oba získali...

Přesně to jsem říkal, že se kvůli čtyřem hráčům změní formát a tihle už to pak hrát nebudou. Ale oni nemají záruku ani teď, že ti nejlepší vážně nastoupí. Mluví se o penězích jako na grandslamech, ale to jsou pro Federera a Nadala normální peníze. Taky zmizí různorodost, v listopadu se bude hrát v hale na tvrdém povrchu. Nebude to mít šmrnc něčeho výjimečného.

Může podle vás poškodit rozvoj tenisu, když nastupující generace neuvidí špičkové hráče na vlastní oči?

Dřív to bylo tak, že tenis u nás nebyl v televizi a Davis Cup byl hrozně důležitý. Dnes si zapnete televizi a tenis můžete sledovat každý den. Ale in natura je to něco úplně jiného. Vzpomínám, že jsem začal jako sběrač při zápase Davis Cupu s Německem a snil, že budu hrát jako Javorský. Rozhodně je to chyba, když mladí kluci neuvidí své vzory. Tady u nás, ale i ve Francii, Španělsku ty zápasy byly vyprodané. Já tomu prostě nerozumím.

Davis Cup v klasické podobě byl de facto pohřben, zazlíváte tento krok někomu konkrétně?

Mně hlavně vadí tihle američtí novátoři, i když člověk ani neví, kdo to je. Neustále vymýšlejí blbiny, všechno by chtěli zkrátit, všechno je dlouhé. Jsem z toho smutný. Někdo sice říká, že to bude výborné a chytne se to, ale já tomu nevěřím, protože domácí zápasy a jejich atmosféru vám prostě nikdo nenahradí.

Takže současným tenisovým šéfům nemůžete přijít na jméno...

A to ještě australská federace podepsala smlouvu s ATP a budou dělat Světový pohár jako býval v Düsseldorfu. Už je podepsaný kontrakt, že tu v lednu bude dvoutýdenní soutěž týmů. Takže budeme mít Světový pohár, Laver Cup, Davis Cup... ATP vznikla jak organizace, která bude hájit hráče a teď jde proti nim. Jsou to americké firmy, které to ženou určitým směrem. Postupně zařídily, že se všechno bude hrát na betonech. V mé době se ještě celý americký okruh - Washington, Toronto, Montreal, Indianapolis - hrál na šedivé americké antuce. A najednou se to předělalo na beton. Australian Open se místo trávy taky začalo hrát na betonu. A to je práce ATP. Teď máme dva grandslamy plus většinu turnajů první kategorie na betonu. A na něm tenis není tak atraktivní.

Žádná změna není podle vás prospěšná?

To jsou většinou samé nesmysly. Šéf WTA Steve Simon začal mluvit o koučování. Já si nedovedu představit, že otec Wozniacké přijde ve Wimbledonu na centrkurt, klekne si před dcerou a celý svět to bude poslouchat. Proč? Lidi slyší, jak Vaněk říká Kvitové: Petro, když chceš vyhrát, tak se musíš překonat... Kdyby WTA a ATP řídili hráči, tak by mohli říct, my to nechceme, nám se to nelíbí. Ale co mají dělat, když to tak WTA rozhodne. To je ten šoubyznys, oni chtějí slyšet třeba to, co řekla před lety na Štvanici Strýcová. Pamatujete? Ale co na tom je za senzaci? Individuální sport je o tom, že hráč má ukázat kvality sám a ne, že mu tam leze trenér, který ho utěšuje. Od toho je Fed Cup a Davis Cup. Nebo se ve fotbale pískne penalta a pro větší atraktivitu tam poběží trenér a bude říkat, ať to ten hráč kopne placírkou vlevo? To si nedovedu představit.