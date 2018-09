Konec! Šafářová už letos hrát nebude. Co bude dál?

"Sezona 2018 pro mě končí trochu brzy. Nebyl to lehký rok s vleklými zdravotními problémy, přesto jsem si užila hodně zábavy. Budu mít hodně vzpomínek z kurtu i mimo něj. Nejoblíbenější částí byl návrat týmu Bucie," napsala Šafářová. S Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž vyhrála pět grandslamů ve čtyřhře, se letos představila ve Wimbledonu po více než roce.

Šafářová letos vynechala od dubna tři měsíce a pak omezovala program. Po Wimbledonu hrála jen v Montrealu, na US Open a v Québecu. V roce 2018 odehrála pouze jedenáct turnajů s bilancí 12 výher a 11 porážek.

O další kariéře zatím pomlčela

Na závěr svého oznámení na sociálních sítích Šafářová poděkovala fanouškům za podporu. O svém dalším působení na tenisové scéně se nezmínila.

V Paříži, Wimbledonu i na US Open ale naznačovala, že přemýšlí o konci kariéry. Rozhodnutá nebyla a pokračování nechávala otevřené. "Nechci říkat nic, je to závislé na zdravotním stavu," řekla na antukovém Roland Garros a po výhře v 1. kole v New Yorku brněnská rodačka dodala: "Bude dost záležet na mém žebříčku (dvouhry)." Bývalá pátá hráčka světa je aktuálně na 91. místě.

Předčasně ukončila sezonu i v minulém roce, a to kvůli zánět šlachy v levém zápěstí. Letos léčila virózu, pak bakteriální infekci a k tomu bolesti kloubů.