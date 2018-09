Slavné jméno Borg zpátky na scéně? Syn legendy se vydal v otcových šlépějích a už drtí konkurenci

Další slavné tenisové jméno zpátky na kurtech. Mezi juniory válí Sebastian Korda. Syn legendárního Petra Kordy letos vyhrál juniorské Australian Open a teď se na scéně objevuje další velký talent Leo Borg. Patnáctiletý potomek jedenáctinásobného grandslamového vítěze Björna Borga už slaví úspěchy na domácí půdě, kde letos ovládl švédské mistrovství do šestnácti let.

Když se řeknou jména Björn Borg a Petr Korda, každý si vybaví dva bývalé skvělé tenisty, kteří se mohou pyšnit ziskem grandslamových titulů. Borg jich vybojoval jedenáct, Korda jeden na Australian Open. Teď se jejich jména opět objevují na tenisové scéně, protože v otcových šlépějích se vydali jejich synové.

Osmnáctiletý Sebastian Korda letos ovládl juniorské Australian Open. Patnáctiletý Leo Borg zatím řádí doma ve Švédsku. Loni na podzim vyhrál švédské mistrovství do čtrnácti let. Letos už válel v kategorii do šestnácti let a v srpnu se stal švédským mistrem. Svému otci je Leo velice podobný, delší blond vlasy, modré oči. Není tedy divu, že ztvárnil Björna v teenagerovských letech ve filmu Borg vs. McEnroe, který vypráví o jejich velké rivalitě.

Podobný by Leo chtěl být svému otci i v úspěších. „Rád bych se jednou dostal do světové desítky a vyhrál Wimbledon,“ prozradil svá přání talentovaný mladík, kterého chválí i další švédský legendární tenista, Mats Wilander. „Má dobrý cit pro míč a techniku,“ uvedl Wilander na webu tennisworldusa.org.

„Leo je někdo, komu hodně věřím. V něj i v jeho schopnosti. Tvrdě na sobě pracuje a touží se neustále zlepšovat,“ prohlásil na adresu Lea jeho kouč Rickard Billing. „Tenis miluje a nejraději by ho hrál pořád,“ řekl o svém synovi Borg. „Trénuje v jednom z nejlepších švédských klubů. Občas si spolu zahrajeme, protože máme kurt vedle domu,“ uzavřel legendární tenista.