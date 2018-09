Paráda Siniakové! Češka vyřídila na turnaji ve Wu-chanu dvojnásobnou grandslamovou šampiónku

Siniaková s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrávala v úvodním setu už 1:5, ale dokázala vyrovnat a posléze odpověděla i na třetí brejk Muguruzaové. Po odvrácení setbolu vybojovala tie-break a ten vyhrála hladce 7:3.

Světová čtrnáctka Muguruzaová před měsícem podlehla na US Open Karolíně Muchové a ani proti další české soupeřce neuspěla. V druhé sadě rovněž neudržela slibné vedení 4:2 a Siniaková po dalším jednoznačném tie-breaku (7:1) vyrovnala vzájemnou bilanci na 1:1. O postup do semifinále se dvaadvacetiletá česká hráčka v pátek utká s Estonkou Anett Kontaveitovou, která je taktéž v žebříčku nad ní.

Vítězné tažení Siniakové začalo ve Wu-chanu už v kvalifikaci a před Muguruzaovou ho nezastavila ani francouzská obhájkyně titulu Caroline Garciaová, která měla v druhém kole mečbol. "Konečně se mi daří takové hráčky nejen porazit, ale porážet," řekla Siniaková serveru iDNES.cz.

Dodala, že se na sobě snaží neustále pracovat a teď se jí to vyplácí. "Chce to udržet hlavu klidnou, hrála jsem tady snad víc tie-breaků než za celý život. Jsem fakt výborně připravená a zvládnu běhat tak dlouho, jak potřebuju. Snad to vydrží," prohlásila.

Kvitová nestačila na Pavljučenkovovou

Šampionka čínského podniku z let 2014 a 2016 Kvitová dala jen každé druhé první podání. Soupeřce nabídla 21 brejkbolů a pětkrát o podání přišla.

"Bojovala jsem. Byl to fyzicky i mentálně těžký zápas, ale chtěla jsem od sebe víc, než jsem nakonec předvedla," řekla serveru iDNES.cz Kvitová, která byla po US Open nemocná a před cestou do Číny moc netrénovala. "Doufám, že fyzicky se dostanu zpátky tam, kde bych chtěla být. Po nemoci to nebylo moc jednoduché."

První set ještě vyválčila, ale druhý už ne a ve třetím jen dotahovala náskok Rusky. Po ztrátě podání na 3:4 se Kvitovou snažil povzbudit kouč Jiří Vaněk. "Jseš psychicky odolná, silnější než ona. Šance přijde," burcoval trenér světovou pětku.

Osmadvacetiletá Kvitová ale vývoj duelu s 39. hráčkou žebříčku neotočila. Zvládla sice odvrátit čtyři mečboly v řadě, jeden mimo jiné vítězným forhendem po lajně a jiný zkrácením za síť, ale při pátém poslala míč z forhendu do autu.

"Měla jsem lepší a horší chvíle a ona ty druhé dokázala využít. Fakt jí to šlo. Čekala jsem na šanci, ale nepřišla. I to je tenis," uvedla Kvitová, kterou čeká příští týden další velký turnaj v Pekingu, pak nejspíš Turnaj mistryň a finále Fed Cupu.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně (tvrdý povrch, dotace 2 746 000 dolarů): Dvouhra - 3. kolo: Pavljučenkovová (Rus.) - Kvitová (5-ČR) 3:6, 6:3, 6:3

Bartyová (16-Austr.) - Kerberová (3-Něm.) 7:5, 6:1 Cibulková (SR) - Kasatkinová (13-Rus.) 6:3, 7:6 (7:3) Sabalenková (Běl.) - Keninová (USA) 6:3, 6:3 Wang Čchiang (Čína) - Gavrilovová (Austr.) 7:5, 6:2 Kontaveitová (Est.) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 4:6, 6:1 Siniaková (ČR) - Muguruzaová (14-Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:1) Čtyřhra - 2. kolo Sestini Hlaváčková, Strýcová (2-ČR) - Sie Šu-wej, Matteková-Sandsová (USA/Tchaj-wan) 7:6 (7:1), 2:6, 10:7 Pavljučenkovová, Sevastovová (Rus.) - Hradecká, Makarovová (8-ČR./Rus.) 6:4, 7:6 (7:4)

Tenisový turnaj žen v Taškentu (tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Lapková (2-Běl.) - Jorovičová (Srb.) 6:2, 6:4 Gasparjanová (Rus.) - Mariaová (5-Něm.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:2) Jakupovičová (8-Slovin.) - Rusová (Niz.) 6:1, 7:6 (8:6) Potapovová (Rus.) - Danilovičová (Srb.) 6:3, 6:3 Schmiedlová (6-SR) - Hibinová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:4 Barthelová (Něm.) - Rodinová (7-Rus.) 7:5, 4:6, 6:4 Kozlovová (Ukr.) - Ferrová (Fr.) 7:5, 6:4 Stollárová (Maď.) - Zvonarevová (Rus.) 7:6 (7:2), 6:4

Tenisový turnaj mužů v Čcheng-tu v Číně (tvrdý povrch, dotace 1 070 040 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Berrettini (It.) - Gunnesvaran (Ind.) 6:3, 6:4. 2. kolo: Sousa (7-Portug.) - Pospisil (Kan.) 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:0) Tomic (Austr.) - Harris (JAR) 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (8:6) Auger-Aliassime (Kan.) - Čong Hjon (2-Korea) 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 Džazírí (Tun.) - Mannarino (4-Fr.) 6:3, 7:6 (7:5) Herbert (Fr.) - Tsitsipas (2-Řec.) 6:3, 7:6 (7:4) Norrie (Brit.) - Čorič (3-Chorv.) 6:4, 7:6 (10:8)