Deblista Jebavý se do finále nedostal. Hlaváčková se Strýcovou si zajistily Turnaj mistryň

Tenista Roman Jebavý se na turnaji v čínském Šen-čenu neprobojoval do finále čtyřhry. S Argentincem Andrésem Moltenim podlehli nejvýše nasazené japonsko-britské dvojici Ben McLachlan, Joe Salisbury 4:6, 6:7. Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová postoupily bez boje do finále čtyřhry ve Wu-chanu a zajistily si tak účast na Turnaji mistryň. Cestu do Singapuru jim usnadnily jejich dnešní soupeřky Anastasija Pavljučenkovová z Ruska a Lotyška Anastasija Sevastovová, které k utkání nenastoupily.