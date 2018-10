Převrátí tenis naruby jako Serena? Podle kouče je dvacetiletá Běloruska jedinečným talentem

O této talentované tenistce ještě hodně uslyšíme. Podle jejího trenéra dokonce může převrátit tenis naruby. O kom je řeč? O Aryně Sabalenkové. Dvacetiletá hráčka se nebojí ničeho, na kurtu je velice aktivní a agresivní, má skvělý servis a také excelentní údery od základní čáry. Navíc se může pyšnit silnou psychikou.

I když to vypadá, že soupeřka už ji má na lopatkách, nevzdá se. Třeba jako ve čtvrtečním osmifinále na turnaji v Pekingu. Francouzka Caroline Garciaová vyhrála první set poměrem 7:5 a ve druhém vedla už 5:2. Avšak Sabalenková to nezabalila. Vyrovnala na 5:5 a druhý set nakonec získala v tie-breaku. V tom třetím už pak dominovala a Garciaové v něm nadělila kanára.

„Neměla jsem co ztratit. Jen jsem se snažila hrát svůj nejlepší tenis a získat každý bod. To bylo jediné, co jsem potřebovala,“ vysvětlovala po zápase Sabalenková na webu WTA, čím se motivovala k velkému obratu. Díky postupu do čtvrtfinále má Sabalenková ještě stále možnost kvalifikovat se na prestižní Turnaj mistryň, kde si zahraje osm nejlepších tenistek sezóny.

Aryna Sabalenka kisses her trophy after winning the women's singles final match against Anett Kontaveit at the WTA Wuhan Open tennis tournament pic.twitter.com/zsMHlrCwzC — AFP Sport (@AFP_Sport) 29. září 2018

Sabalenková přitom na začátku roku nijak extra nezářila. Druhá polovina jí ale vyšla fantasticky. Vyhrála turnaj v New Havenu, na US Open došla do osmifinále a minulý týden ovládla turnaj ve Wu-chanu. Nyní řádí v Pekingu, kde kromě Garciaové vyřadila i bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou. Ve čtvrtfinále se střetne s domácí hráčkou Wang Čchiang, která si poradila s Karolínou Plíškovou.

Slova chvály má pro svou svěřenkyni i její kouč, bývalý tenista Dmitrij Tursunov. „Způsob, jakým hraje, jak bojuje, když je pod tlakem. Myslím, že je to jedinečný talent. Mohla by se stát osobností, která změní celou hru, tak jako ji změnila Serena,“ prohlásil nedávno Tursunov.