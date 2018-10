Tenistka v legínách znovu v akci: Rozhodčí zaútočil na moji mámu. Zničená hráčka utkání vzdala

Turnaj ve Francii? Už nikdy víc! Muslimská tenistka Fatma Al Nabhaniová zažila na klání v Clermontu hned několik incidentů, které jí definitivně vzaly chuť se tohoto podniku v budoucnosti zúčastnit. V prvním kole se dostala do konfliktu s rozhodčím kvůli legínám, s kterými nastoupila do utkání, další kontroverzní momenty přišly o kolo dále, kdy podle jejich slov umpirový sudí urážel její mámu. Tento incident sedmadvacetiletou tenistku tak rozhodil, že utkání nakonec vzdala.

Do prvního kola turnaje v Clermontu proti domácí tenistce Else Jacquemotové nastoupila Fatma Al Nabhaniová tak, jak byla po většinu své kariéry zvyklá. Pod sukni si vzala z úcty ke svému náboženství legíny.

Umpirový sudí jí však s tímto doplňkem oblečení zakázal hrát, názor změnil až na základě stížnosti Nabhaniové, která celou věc konzultovala se supervisorem turnaje.

„Jako muslimská hráčka z arabské země nosím pod sukní legíny. Vyjadřuji tím úctu ke svému náboženství. Cítím se pohodlně a mohu dál hrát. Pravidla Mezinárodní tenisové federace povolují nosit legíny pod kolena a hraji tak už dvanáct let, co objíždím turnaje ITF a WTA, a nikdy jsem s tím neměla problém," reagovala později ománská tenistka.

Supervizor turnaje dal Nabhaniové nakonec za pravdu, hlavní rozhodčí tak hráčce aspoň přikázal povytáhnout si legíny o pět centimetrů. "Těch pět centimetrů asi pro něj znamenalo hodně," okomentovala nezvyklý moment lakonicky 399. hráčka světa.

I přes nepříjemný moment Nabhaniová utkání zvládla, vyhrála po setech 5:7, 6:4 a 6:4 a postoupila do druhého kola. Tam však kolotoč hádek vygradoval dalšími incidenty, které byl ještě "výživnější".

Neuznaný mečbol a hádky s rozhodčím

Během utkání s další francouzskou tenistkou Myrtille Georgesovou obvinila ománská hráčka jiného umpirového rozhodčího z toho, že úmyslně hlásí její míčky jako chybné. Hlavního sudího navíc nařkla, že zcela ignoruje vulgární výkřiky její soupeřky.

Celý incident začal poté, kdy Nabhaniová požádala hlavního rozhodčího, aby si její protivnice odklidila za své poloviny volně ležící míčky. Na turnaji této úrovně totiž nejsou tenistkám k dispozici sběrači.

Fatma Al Nabhaniová se několikrát dostala do sporu s rozhodčím

Bezprizorní tenisáky totiž hráčku dle jejích slov mátly. Hlavní rozhodčí žádost Nabhaniové vyhodnotil jako neopodstatněnou s tím, že míče leží na polovině její soupeřky. Ománská tenistka se tak vrátila k osvědčené taktice z předcházejícího zápasu a požádala o příchod supervisora turnaje. Sudí jí ale opět odmítl vyhovět.

Pověstný pohár trpělivosti však přetekl poté, kdy Nabhaniová proměnila za stavu 1:0 na sety a 6:5 svůj první mečbol. Správný dopad míčku potvrdil i čárový rozhodčí.

"Byl konec, vyhrála jsem. Na kurt už dokonce šly další hráčky," říkala tenistka. Hlavní rozhodčí Fréche-Thibaud však k šoku ománské tenistky rozhodnutí změnil.

Spor s rozhodčím ukončila tenistka skrečí

A to už bylo na Nabhaniovou moc. S rozhodčím se pustila do ostré výměny názorů, do sporu se navíc zamíchala i její matka, která utkání přihlížela. Nabhaniová dostala od sudího varování, mámě tenistky sudí pohrozil okamžitým vyvedením z areálu.

Rozhozená tenistka druhý set nakonec ztratila, hádky však pokračovaly i v rozhodující sadě. V té, podle názoru Nabhaniové, rozhodčí nechal zcela bez potrestání nadávky soupeřky a naopak špatně posuzoval jednotlivé míčky. Zdeptaná tenistka nakonec utkání skrečovala.

"To už vážně nešlo. Rozhodčí zašel tak daleko, že dokonce vyhrožoval i mé mámě. Říkal jí, že když bude dál mluvit, dostane pokutu a vyhodí ji z hlediště. A ani ona, ani já, jsme přitom neřekly jediné vulgární či sprosté slovo," říkala zničená Nabhaniová.

Tenistka si po skončení utkání nakonec přeci jen vymohla slyšení u supervisora turnaje. "Nejdříve se mnou odmítal mluvit a pak mi řekl, jestli si stěžuji proto, že jsem prohrála. Byla jsem napadána během celého utkání, už to nešlo dál. Věřím, že tohle ITF vyšetří a vyvodí z toho patřičné závěry," dodala Nabhaniová.