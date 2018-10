TENIS ON-LINE: Plíšková končí. Soupeřku kanárem nezlomila, nakonec dostala výprask

Plíšková neuspěla ve výborně rozehraném semifinále a stejně jako loni si o titul v Singapuru nezahraje. V utkání se Stephensovou sice získala úvodních osm gamů, ale nakonec prohrála.

V nedělním finále neporažených hráček se Stephensová utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, která v prvním semifinále porazila Nizozemku Kiki Bertensovou za více než dvě a půl hodiny 7:5, 6:7 a 6:4.

Kvitová zůstává poslední

Poslední českou vítězkou Masters zůstává Petra Kvitová, která turnaj vyhrála v roce 2011. Letos vypadla ve skupině. Dvouhru na Turnaji mistryň ovládly i Jana Novotná v roce 1997 a osmkrát Martina Navrátilová, ale ta už jako americká občanka.

V úvodním setu zvládla Plíšková první tři vyrovnané gamy a rozjela se k téměř perfektnímu výkonu. Většinou diktovala tempo výměn, v kterých byla trpělivá, ale zároveň hrála dlouhé míče, a když mohla, přitlačila. Znovu zařazovala výpady k síti, hrála sebevědomě a za půl hodiny Stephensové nadělila "kanára".

"Dělám, co můžu, a nic se neděje," krčila rameny Američanka během prvního setu při poradách s trenérem. Plíšková ještě vyhrála úvodní dva gamy druhé sady, ale už v prvním odvracela brejkbol a vývoj na dvorci se začal pomalu otáčet.

Američanka získala první hru v utkání brejkem servisu Plíškové na 1:2, a když Češka nevyužila brejkbol na 3:1, prohrávala najednou 2:3 a zavolala si Rennae Stubbsovou. "Získej brejk zpět. Víš, že to jde. Makej a zkus vyhrát set, ne zápas," říkala australská trenérka a vzápětí Plíšková vzala soupeřce popáté v utkání servis.

Sama ale nebyla na podání pevná a po dvojchybě znovu ztrácela - 3:4. Loňská vítězka US Open a letošní finalistka Roland Garros Stephensová převzala iniciativu, míče rozdělovala do stran a do třetí sady vstoupila povzbuzená.

Plíšková se dál nemohla spolehnout na první servis, jehož úspěšnost měla pod 50 procent. I proto měla problém podání udržet. Ještě srovnala na 1:1, ale pak odpadla fyzicky i mentálně a do konce duelu už nezískala ani game.

Bude útočit na čtvrtý titul v sezóně

Čtyřiadvacetiletá Svitolinová proti Bertensové ukázala vynikající obranu a rychlé nohy. V rozhodující sadě si jako první ve čtvrtém gamu udržela servis, v poslední hře ještě odvrátila dva brejkboly a při mečbolu donutila soupeřku k chybě.

"Je to nádherný pocit," uvedla Svitolinová ke své první účasti ve finále Turnaje mistryň, v kterém bude po Brisbane, Dubaji a Římu útočit na čtvrtý titul v sezóně. "Bude to poslední zápas sezony a na kurtu nechám všechno," prohlásila první Ukrajinka, která bude hrát na vrcholu sezony o titul.

"Byl to velký boj. Na konci to bylo jenom o běhání a snaze uhrát každý míč," prohlásila první Ukrajinka ve finále klání. "Bude to poslední zápas sezony a na kurtu nechám všechno," řekla.

V duelu s Bertensovou čtyřiadvacetiletá Ukrajinka opět ukázala vynikající obranu a rychlé nohy. V rozhodující sadě si jako první ve čtvrtém gamu udržela servis, v poslední hře ještě odvrátila dva brejkboly a při mečbolu donutila soupeřku k chybě.

"Byl to velký boj. Na konci to bylo jenom o běhání a snaze uhrát každý míč," prohlásila první Ukrajinka ve finále klání. "Bude to poslední zápas sezóny a na kurtu nechám všechno," řekla.

Další velká výzva pro české duo

Světové jedničky ve čtyřhře Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mají na dosah další velký titul. Krajanky Andreu Sestini Hlaváčkovou s Barborou Strýcovou porazily 6:3 a 6:2. Finalistky Turnaje mistryň už letos slavily grandslamové trofeje na Roland Garros a ve Wimbledonu.

"Ani jedna jsme nečekaly, že by sezóna mohla tak dobře dopadnout. Najednou jsme na jejím konci, máme jisté jedničky a dalším cílem je zkusit tady vyhrát. Nechat tam všechno a hezky to dokončit," řekla Krejčíková. "Budeme tomu chtít dodat tu nejlepší tečku," uvedla Siniaková. "Třešničku!" dodala se smíchem na radu spoluhráčky.

V nedělním finále se dvaadvacetileté Krejčíková a Siniaková střetnou s vítězkami utkání mezi maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová a australsko-americkou dvojicí Ashleigh Bartyová, Coco Vandewegheová.

Do stavu 4:3 v prvním setu si oba páry držely podání, pak se Siniakové s Krejčíkovou povedlo sebrat servis Hlaváčkové. První pár světa se snažil hrát co nejvíce míčů přes Hlaváčkovou, která ve druhé sadě přišla o podání ještě dvakrát, jednou i po dvojchybě. Siniaková a Krejčíková při svém servisu nezaváhaly.

"Takticky jsem držely to, co jsme dostaly (za úkol). Dobře jsme podávaly, returnovaly a hodně se tlačily na síti k přeběhům, To rozhodlo," řekla Krejčíková, kterou vedla loni zesnulá Jana Novotná. Aktuálně spolupracuje s Vladimírou Uhlířovou.

Český tenis má ve finále čtyřhry na Masters zastoupení potřetí za sebou. Krejčíková se Siniakovou se mohou stát prvním ryze českým párem, který turnaj ovládne. Loni se z Trofeje Martiny Navrátilové radovala Sestini Hlaváčková s Babosovou.

