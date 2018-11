Federer chystá bombu! V příští sezoně hodlá fanoušky překvapit nečekaným tahem

Byl by to hodně zajímavý test. Věděli byste, kdy se Roger Federer naposledy představil na antuce? Pak věřte, že to bylo v roce 2016 na turnaji v Římě a jeho posledním přemožitelem se stal ve druhém kole Alexander Zverev, který v té době sedmnáctinásobného grandslamového šampiona vyprovodil ve dvou setech 6:3, 7:5.

Po italském klání již Federer odehrál jen tři turnaje na trávě (Stuttgart, Halle, Wimbledon) a poté se z kurtů kvůli problémům se zády na půl roku vytratil. Fenomenální návrat slavil ziskem grandslamového titulu na Australian Open, svůj comeback navíc vyšperkoval zásadní změnou svého turnajového kalendáře.

Federer zcela vynechal ze svého programu všechny antukové turnaje, k účasti ho nepřesvědčili ani organizátoři French Open. Taktika se mu vyplatila, ušetřené síly využil k titulům v Indian Wells, Miami, Halle, Šanghaji, Basileji, ale především Wimbledonu. Senzační sezonu zakončil jako světová dvojka.

Roger Federer.

Arnd Wiegmann

Taktika vycházela výborně

Taktika s bojkotem turnajů na drcených cihlách se opakovala i v končící sezoně 2018, v níž získal Federer zatím čtyři tituly (Australian Open, Rotterdam, Stuttgart, Basilej) a navíc si po delší době opět vyzkoušel dobře známý pocit, jaké je to být světovou jedničkou.

Odborná i laická veřejnost tak očekávala, že sedmatřicetiletá legenda se bude držet ověřeného scénáře i nadále. O to víc jeho vyjádření překvapilo.

"Ano, antuková sezona v příštím roce je variantou, přemýšlím o ní. Uvidím, jak to bude vypadat na konci roku, ale je možné, že tyto turnaje do svého programu zařadím," připustil držitel 99 turnajových vavřínů.

Rafael Nadal (vpravo) a Roger Federer po čtyřhře se Samem Querreym a Jackem Sockem.

Vlastimil Vacek

Na jakých podnicích na antuce by se chtěl objevit, však neupřesnil. Podle spekulací britských médií je více než pravděpodobná účast na French Open, před pařížským kláním by si však měl zahrát minimálně na jednom z turnajů Masters v Monte Carlu, Madridu či Římě.

"V každém případě rozhodnutí o případné účasti na antukových turnajích budu muset udělat včas, protože tomu pak přizpůsobím i přípravu. Bude se třeba patřičně nachystat," dává dvacetinásobný grandslamový šampion fanouškům naději.

Výzvou je French Open a Nadal

A i další jeho vyjádření ukazují na to, že to s účasti na nejpomalejším povrchu myslí vážně. "Hrát na antuce je pro mě obrovská výzva. Má velká specifika a musíte upravit prakticky celou hru," říká basilejský rodák.

Je jasné, že hlavním lákadlem světové trojky je French Open, který vyhrál "jen" jednou v roce 2009, když mu Robin Söderling odklidil z cesty místního vladaře Rafaela Nadala. Federer bojoval s antukovým králem o titul z Roland Garros čtyřikrát, pokaždé padl. Dohromady uhrál v těchto zápasech na svého velkého rivala jen tři sety.

Nadalovu suverenitu potvrzuje jeho neuvěřitelných jedenáct titulů, ani to však Federera od jeho cíle neodrazuje. "Proč chci hrát na antuce? Protože je to pro mě výzva a to já miluji. Mám chuť a vášeň, prostě to chci dokázat," vysvětlila svůj úmysl tenisová legenda.