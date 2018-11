České tenisové hrdinky sbírají gratulace z celého světa. Americká média fedcupové finále přehlížejí

Téměř patnáct tisíc nadšených fanoušků aplaudovalo v pražské O2 areně českým tenistkám po dalším obrovském úspěchu. Životním výkonem ho k němu dotáhla především Kateřina Siniaková, která v tři hodiny a čtyřicet pět minut trvající bitvě zdolala výborně hrající supertalent Sofii Keninovou.

Dvaadvacetiletá tenistka dokázala v boji s o tři roky mladší sokyní odvrátit dva mečboly a jeden z nejdelším fedcupových duelů historie dotáhnout do vítězného konce.

„Jsem rád, že O2 arena zůstala stát a padla Amerika, to bylo sladké. Ale bylo to strašně těžké, nevím, co k tomu dodat. Na papíře je výsledek 3:0, ale dění na kurtu tomu neodpovídá, bylo to opravdu náročné," jásal po triumfu nejúspěšnější kapitán české fedcupové historie Petr Pála.

Radost českých tenistek. Fed Cup znovu patří týmu Petra Pály.

Slzy smutku, ale i hrdosti dolehly i na americkou kapitánku Kathy Rinaldiovou. "Představovaly jsme si jiný výsledek, ale jsem hrdá na výkon holek. Zápas Sofie (Keninové) s Kateřinou (Siniakovou) měl fantastickou úroveň, hrál se skvělý tenis," říkala na tiskové konferenci.

Dojetí neskrývala ani Barbora Strýcová, která se sobotní výhrou nad Alison Riskeovou rozloučila s fedcupovou kariérou.

Obrovská vlna gratulací se na český tým snesla ze všech stran. "Velká gratulace, holky," psal na sociálních sítích Tomáš Berdych, který o víkendu zaskočil Petru Kvitovou na tréninku coby šťastný švýcarský výherce toužící prohodit s českou tenistkou pár výměn.

Pozadu nemohla zůstat ani Karolína Plíšková, kterou z boje o titul vyřadily zdravotní problémy ještě před začátkem finále.

Holky, BRAVO!!!

Finále jsem si užila i jako fanynka! Bohužel, kvůli zdravotnímu stavu jako televizní fanynka. I tak to ale byl skvělý zážitek.

— Karolina Pliskova (@KaPliskova) 11. listopadu 2018

Zámořská média přistoupila k finálové bitvě ve stylu sester Williamsových a dalších nejlepších amerických tenistek. O zápase se zmiňovala buď velmi stručně, nebo vůbec.

Na největších portálech se druhý den o triumfu Češek neobjevovalo prakticky nic, titulkům dominovala překvapivá porážka Rogera Federera na Turnaji mistrů s Nišikorim. Sestava se Sofií Keninovou, Danielle Collinsovou, Alison Riskeovou či brněnskou rodačkou Nicole Melicharovou prostě netáhla.

Chvíle štěstí v podání českého výběru to však zkazit nemohlo. "Moc to pro mě znamená, snila jsem o tom, takhle ukončit sezonu. Pro mě je to něco nového, jsem strašně ráda, že jsem byla součástí týmu," jásala po rozhodujícím zápase Kateřina Siniaková.