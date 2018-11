Výměna generací na spadnutí? Do fedcupového týmu se tlačí mladé hvězdy, překvapila i Šafářová

Jen dvakrát za posledních osm let patřil fedcupový titul jiné zemi. Za všemi šesti triumfy stála Petra Kvitová. Českou hvězdu však byly schopné nahradit i její parťačky.

V roce 2011 měla Kvitová hlavní podíl na vítězství proti Rusku, o rok později zářila v pražské O2 areně v souboji se Srbkami Lucie Šafářová, v sezoně 2014 proti Němkám opět především rodačka z Bílovce. O čtvrtém triumfu za pět let se proti Šarapovové a spol. ve vysočanské areně postarala v rozhodující čtyřhře dvojice Plíšková, Strýcová.

Vítězný český tým (zleva) Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, nehrající kapitán Petr Pála, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová.

Vlastimil Vacek

Obhajoba se povedla následující rok ve Francii, kde se hlavní hrdinkou, která otočila skóre z 1:2 na 3:2, stala pro změnu Barbora Strýcová. O tak široký kádr se mohl kapitán Petr Pála opřít. První signály o tom, že český tým může uspět i bez tradičních hvězd, přinesla sezona 2017.

Oslabená sestava vyrazila k semifinálovému mači proti Spojeným státům fedupovými boji prakticky nepolíbenými Markétou Vondroušovou, Kateřinou Siniakovou a Kristýnou Plíškovou. I přesto dokázaly silný domácí výběr trápit, ten o svém postupu rozhodl až v závěrečné čtyřhře.

Hvězdy končí, kdo je nahradí?

A sezona 2018 završená šestým titulem za posledních osm let to jen potvrdila. Od roku 2011 nastoupilo v Pálově výběru aspoň k jednomu zápasu čtrnáct tenistek, drtivou většinu však odehrála čtveřice Kvitová, Plíšková, Šafářová a Strýcová. S posledními dvěmi jmenovanými však Petr Pála už nebude moci počítat.

"V průběhu let se to musíte učit, není to snadné, když 14 tisíc lidí křičí vaše jméno, tlačí vás, vy chcete ukázat to nejlepší a třeba vám to nejde. Ale máte lidi v zádech a oni vám pomůžou, tak jako dnes," říkala po svém posledním fedcupovém zápase v kariéře, ve kterém porazila Alison Riskeovou, Barbora Strýcová.

Tenistka Petra Kvitová po úterním tréninku na finále Fed Cupu

Michal Kamaryt

Plzeňská rodačka bude v kariéře pokračovat, definitivní tenisové sbohem však dá po lednovém Australian Open Lucie Šafářová. I když podle dostupných informací bude ještě v případě nouze ochotná vypomoci týmu v únorovém zápase prvního kola nového fedcupového ročníku proti Rumunsku.

Plíšková i Kvitová pokračují

Dobrou zprávou pro české fanoušky je ochota Petry Kvitové i Karolíny Plíškové v reprezentační kariéře pokračovat. "S Fed Cupem do budoucnosti určitě počítám," říkala dvojnásobná wimbledonská šampionka. V podobném duchu se vyjádřila i Karolína Plíšková.

České jedničce však je již 28 let a těžko lze očekávat, že bude k dispozici i vzhledem k zdravotním problémům v každém zápase. Nabitý program ji čeká už v první polovině nové sezony, kdy obhajuje pět turnajových titulů a těžko říct, zda bude proti Rumunkám hrát.

Emoce Kateřiny Siniakové proti Sofii Keninové z amerického týmu ve finále Fed Cupu v Praze.

Vlastimil Vacek

Z výše uvedené čtveřice zbývá Karolína Plíšková. Lounská rodačka se již několikátou sezonu drží mezi Top 10 a jako jedna z mála pravidelně hraje Fed Cup. Zda i ona dokáže s přibývajícím věkem nadále zvládat nabitý program, zůstává otázkou.

Mládí na scénu

Ke slovu se tak dostává "záloha". Svou extratřídu prokázala o uplynulém víkendu dvaadvacetiletá Kateřina Siniaková. "Moc to pro mě znamená, snila jsem o tom, takhle ukončit sezonu. Pro mě je to něco nového, jsem strašně ráda, že jsem byla součástí týmu," říkala po triumfu nová česká hrdinka.

Zdaleka však není sama. Velká budoucnost se skrývá, aspoň pokud jde o čtyřhru, v Barboře Krejčíkové, která spolu se Siniakovou tvoří nejlepší deblový světový pár současnosti. Velkou oporou se může stát i Markéta Vondroušová, tu však navzdory pouhým devatenácti rokům trápí vleklé zdravotní problémy.

Markéta Vondroušová

„Je to výjimečná hráčka, ale taky křehká, podobně na tom byl ve fotbale třeba Tomáš Rosický. Když bude Markéta v pohodě, nikdo nemusí mít o výsledky strach," říkal dnes již bývalý kouč rodačky ze Sokolova Martin Fassati.

Hranici první stovky by měly v nadcházející sezoně atakovat i čtyřiadvacetiletá osmifinalistka Wimbledonu Tereza Smitková, o čtyři roky mladší Marie Bouzková či senzace z US Open dvaadvacetiletá Karolina Muchová.

Budoucnost českého ženského tenisu by tak měla být zajištěna i do nadcházejících sezon.

TABULKA: České tenistky ve Fed Cupu od sezony 2011



JMÉNO BILANCE* BILANCE* Petra Kvitová 30:11 Andrea Hlaváčková 4:2 Karolína Plíšková 14:4 Klára Koukalová 10:5 Lucie Šafářová 13:15 Tereza Smitková 1:0 Barbora Strýcová 22:11 Denisa Allertová 1:0 Květa Peschkeová 16:15 Kateřina Siniaková 4:3 Iveta Benešová 11:12 Markéta Vondroušová 1:1 Lucie Hradecká 7:5 Kristýna Plíšková 0:1

* Statistika je uvedena za celou fedcupovou kariéru hráčky