Kvitová po finále: Tohle miluji nejvíc, trofej na začátku sezony je neuvěřitelná

Radost z titulu převažovala u tenistky Petry Kvitové nad únavou, byť finále v Sydney dohrávala s křečemi. Triumfem krátce před Australian Open se dostala do pozice jedné z favoritek. Na první grandslam sezony přiletí především povzbuzená svými výkony a nechce na sebe klást tlak.

vitová přijala v Sydney divokou kartu po ne zcela povedeném startu v Brisbane a cestou za titulem vyřadila i světovou dvojku Angelique Kerberovou. Ve finále pak předvedla velký obrat a domácí Ashleigh Bartyovou zdolala 1:6, 7:5 a 7:6.

"Tohle miluju nejvíc - hrát finále, hrát o pohár. Jsem ráda, že jsem týden zvládla, i když byl strašně náročný a končila jsem hodněkrát pozdě v noci. Trofej na začátku roku je neuvěřitelná," radovala se Kvitová v nahrávce pro česká média.

Finalistky turnaje WTA v Sydney, vpravo vítězná Petra Kvitová, vlevo poražená Australanka Bartyová.

David Moir, ČTK/AP

Při telefonickém rozhovoru stála v kádi s ledovou vodou, aby co nejrychleji uvolnila svaly. Vypjatou koncovku více než dvouhodinového finále dohrávala v křečích. "Dávala jsem si hodně cukrů, gelů a už mi nebylo od žaludku úplně nejlíp."

Na jejím stavu se podepsal předchozí vývoj turnaje. Deštivé počasí v Sydney zápasy odkládalo a Kvitová musela hrát čtvrtfinále i semifinále hluboko do noci. Postup do finále dokonce slavila až v jednu ráno, což se projevilo v úvodu duelu s Bartyovou. "Byla jsem hodně zpomalená a chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala," řekla.

Finálové objetí mezi finalistkami turnaje WTA v Sydney, vlevo Petra Kvitová, vpravo Ashleigh Bartyová

David Moir, ČTK/AP

Vývoj ale dokázala otočit a slastný pocit z trofeje převážil nad únavou. "Získala jsem titul, z toho mám radost a tak to beru," konstatovala Kvitová.

Ze Sydney se Kvitová i Bartyová přesunou soukromým letadlem do Melbourne, kde obě v pondělí čeká 1. kolo Australian Open. Proto je hlavní regenerace. "Odpočinek nebude moc velký, ale na druhou stranu jedu v turnajovém rytmu. Nějak bude. Momentálně to extra neřeším, mám radost z titulu," zopakovala Kvitová.

Plánovala, že tělu dodá co nejvíc proteinů, a chtěla se dobře vyspat. "Protože noční zápasy mi daly dost zabrat. Extra jsem toho nenaspala, když jsem chodila spát ve čtyři ráno. V neděli si půjdu v Melbourne na chvilku pinknout," doplnila.

V pěti vyhraných zápasech v Sydney ztratila jeden set a dokázala podle svých slov využít věci z tréninku. "Určité prvky jsem tu a tam zapojila i v zápasu. Všímám si toho a jsem za to ráda a doufám, že Jirka taky," zmínila kouče Jiřího Vaňka.

Tenisová sezona má za sebou dva týdny a Češky už mají dva tituly. Před Kvitovou nenašla před týdnem přemožitelku Karolína Plíšková. "To není špatné," řekla Kvitová. S Plíškovou tak na Australian Open patří mezi velké favoritky.

Osmadvacetiletá dvojnásobná vítězka Wimbledonu loni vypadla v Melbourne v 1. kole a na dalších grandslamech nepřešla přes třetí kolo. Proto se nechce svazovat velkými plány. "Zvyklá na roli favoritky nějakým způsobem jsem, ale já si žádný tlak na sebe vyvíjet nebudu. Jsem ráda, že jsem tohle po Brisbane zvládla v dobrých výkonech a hrála jsem výborné zápasy. Tenhle turnaj mi ukázal strašně moc. V Melbourne je to sice grandslam, ale budu to brát jako normální turnaj," řekla Kvitová.