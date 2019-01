TENIS ON-LINE: České derby na Australian Open! Muchová na Plíškovou zatím nestačí. Veselý začal hrozně

Česká tenistka Karolína Plíšková bojuje o postup do druhého kola.

Druhým českým mužským zástupcem v pavouku letošního Australian Open je Jiří Veselý, který od 1:00 nastoupí k duelu prvního kola proti Američanovi Ryanu Harrisonovi.

Oba hráče od sebe dělí jen sedm příček, český tenista je 83. Američan 90. Na okruhu se dosud nepotkali.

Rodák z Příbrami letos odehrál dva turnaje, na klání 250 v indickém Pune skončil ve druhém kole, na challengeru v Canberra v Austrálii si zahrál semifinále. Jeho dnešní soupeř zatím na první letošní vítězství čeká, v prvním kole vypadl jak v Brisbane, tak v Sydney.

České derby Plíškové s Muchovou

Hodně velká pozornost bude z pohledu českého fanouška soustředěna na zápas Karolín Plíškové a Muchové. Světová osmička Plíšková vyrazí do boje posílená vítězným turnajem v Brisbane, olomoucká rodačka pro změnu navázala na své galapředstavení na loňském US Open úspěšnou kvalifikací do Melbourne. Na okruhu se obě hráčky ještě nepotkaly, jejich souboj sledujte od 1:00.

Kristýna Plíšková vyzve Blinkovovou

V roce 2017 dosáhla postupem do třetího kola Australian Open na svůj nejlepší grandslamový výsledek Kristýna Plíšková. Přiblížit se k němu zkusí i letos, ale už v prvním kole ji čeká nebezpečná Ruska - teprve dvacetiletá Anna Blinkovová.

O dvě minuty starší dvojče Karolíny má za sebou nepříliš povedou loňskou sezonu, kde i díky nepříznivému losu ani jednou neprošla do druhého kola grandslamového turnaje. V řebříčku patří lounské rodačce 101. příčka, její soupeřka je na devadesátém místě.

Souboj Kristýny Plíškové s Annou Blinkovou začíná na kurtu číslo 14. až jako čtvrtý v pořadí.