Neměl by se vzdávat, vzkazuje Becker Murraymu

"Když musí sportovec předčasně skončit kvůli zranění, je to pro něj to nejhorší," řekl Becker na Australian Open, kde působí jako expert televizní stanice Eurosport. "Dokud existuje šance na zotavení, neměl by se vzdávat, aby toho později nelitoval," dodal jednapadesátiletý vítěz šesti grandslamů.

Murray vloni v lednu podstoupil operaci pravé kyčle a od červnového návratu na kurty odehrál jen 15 zápasů. Sezonu předčasně ukončil v září a intenzivně se věnoval rehabilitaci. Jeho stav se ale stále nelepší, a tak na tiskové konferenci v Melbourne oznámil, že skončí. Následně hned v prvním kole vypadl po pětisetové bitvě se Španělem Robertem Bautistou.

Britský tenista Andy Murray ve svém zřejmě posledním utkání na Australian Open.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Nyní se Murray musí rozhodnout, jestli podstoupí další, razantnější operaci, nebo vydrží bolest a rozloučí se na domácí trávě ve Wimbledonu. "Vím, že už ho to trápí 18 měsíců a vyzkoušel všechno možné, ale je rok 2019 a na každé zranění jsou nové metody léčby. Jen je potřeba najít správné doktory," prohlásil Becker.