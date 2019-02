Totální nadvláda. Deblový žebříček vedou tři české tenistky, v Top Ten jsou i další

Je to neskutečný pohled. Podíváte-li se na nejnovější vydání ženského deblového žebříčku, najdete na jeho prvních třech pozicích výhradně české vlaječky. A to není zdaleka vše. Mezi elitní desítkou má každá druhá hráčka za svým jménem zkratku CZE. Naprostou dominanci českých tenistek ve čtyřhrách naposledy potvrdila i Barbora Strýcová, která spolu s Tchajwankou Sie Šu-wej ovládly turnaj v Dubaji.

Zlatá medaile pro Kateřinu Siniakovou, stříbro patří Barboře Krejčíkové, bronz pak Barboře Strýcové. I tak by mohlo vypadat pomyslné rozdávání cenných kovů, pokud by se dělalo na základě aktualizovaného žebříčku ženské čtyřhry. A pokud by vám to bylo málo, tak v elitní desítce najdete ještě jména Andrey Sestini Hlaváčkové na devátém místě, o pozici níže pak veteránky tenisových kurtů Květy Peschkeové.

Fedcupový kapitán Petr Pála musí zářit spokojeností. I když dvě z pěti tenistek vyhřívajících se v Top Ten ve svém týmu už použít nemůže, přesto má hodně širokou možnost výběru, kterou by mu mohla řada kolegů jen tiše závidět.

Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková na tiskové konferenci

Petr Sznapka, ČTK

Zatímco na prvním místě světové jedničky se již delší dobu vyhřívá Kateřina Siniaková, které jistí záda její deblová parťačka Barbora Krejčíková, třetí místo nově další Báře Strýcové. Navíc dvaatřicetiletá tenistka si tak vytvořila své deblové maximum v kariéře.

Na něj se dostala po svém úspěšném tažení turnajem v Dubaji, kde spolu s Tchajwankou Sie Šu-wej slavila svůj čtyřiadvacátý deblový turnajový triumf.

"Hrát se Sie Šu-wej je jedinečné. Je neuvěřitelná na síti a celkově hraje výborně. Má kouzelné ruce. Je všude, proto je tak nepříjemná," ocenila Strýcová svou deblovou partnerku a bývalou světovou jedničku Strýcová.

České mistrovství tak "narušuje" až čtvrtá Maďarka Timea Babosová. Už na devátém místě však najdeme další českou vlaječku se jménem Andrey Sestini Hlaváčkové, první desítku uzavírá nestárnoucí Květa Peschkeová.

@Hsiehsuwei_Fans @RenaAddict23 If any of you want to view the doubles matchhttps://t.co/kXReeOkk3k — unknown person (@suweihsiehvenus) 24. února 2019

V deblu válí i Vondroušová

Že řady elitních českých deblistek přeci jen prořídnou, má na "svědomí" Hlaváčková, která očekává narození prvního potomka. Plzeňskou rodačku by však mohla nahradit ve výborné formě se vracející Lucie Hradecká, která si v Dubaji neúspěšně zahrála o titul spolu s Jekatěrinou Makarovovou. Pražské rodačce patří v deblovém žebříčku 23. příčka. Ve Fed Cupu navíc už nenajdeme jméno Barbory Strýcové, která se s týmovou soutěží definitivně rozloučila.

A zajímavost na závěr. Pokud by se v současné době uzavíral žebříček pro Turnaj mistryň, v deblu by se ho zúčastnily s jistotou čtyři české tenistky (Strýcová, Hradecká, Peschkeová a Vondroušová), velmi blízko by na závěrečný podnik sezony měly i Siniaková s Krejčíkovou.

České tenistky Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová zažívají na Australian Open hodně radosti. Postoupily už do semifinále čtyřhry.

Jan Koukal PRESS, Facebook

Pokud vás překvapuje mezi jmenovanými jméno Markéty Vondroušové, tak ta své deblové kvality letos prokázala na Australian Open, kde narychlo nahradila Lucii Šafářovou a po boku Barbory Strýcové došla až do semifinále.

Na místě světové jedničky ve čtyřhře bylo v historii šest českých jmen. Povedlo se to Heleně Sukové, Janě Novotné, Květě Peschkeové, Lucii Šafářové, Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové.