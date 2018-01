Rekordní zápas letošního Australian Open urval chorvatský obr. Vítězstvím se vryl do historie

Byl to boj. Vyrovnanou koncovku pátého rozhodujícího setu nakonec urval. Chorvatský tenista Ivo Karlovič strávil v zápase 2. kola Australian Open na kurtu s Japoncem Juičim Sugitou 4 hodiny a 33 minut. Nakonec zvítězil a po 40 letech se stal nejstarším hráčem, který v Melbourne na prvním grandslamu v sezóně prošel do 3. kola. Loučí se také přemožitelka Venus Williamsová dvacetiletá Švýcarka Belinda Bencicová. Po 17 zápasech našla přemožitelku. Po setech 6:1 a 6:3 ji vyřadila Thajka Luksika Kumkhumová.

Vítězné gesto chorvatského tenisty Iva Karloviče poté, co postoupil do 3. kola Australian Open.

Karlovič, kterému bude v únoru 39 let, postoupil po vítězství 7:6, 6:7, 7:5, 4:6, 12:10 v nejdelším utkání letošního Australian Open za čtyři hodiny a 33 minut. "Jsem šťastný, ale také hodně unavený," uvedl 211 cm vysoký rodák ze Záhřebu. "Cítil jsem to už na začátku třetího setu, ale soustředil jsem se na svůj servis," dodal.

Na úvodním grandslamu sezóny absolvoval Karlovič maratónský zápas druhým rokem po sobě. Loni v prvním kole porazil Argentince Horacia Zeballose 22:20 v pátém setu a nastřílel rekordních 75 es.

Ve třetím kole čeká Karloviče Ital Andreas Seppi. Populární chorvatský obr si zahraje v této fázi turnaje jako nejstarší tenista od australské legendy Kena Rosewalla, jemuž bylo v roce 1978 dokonce čtyřiačtyřicet.

Wozniacká s Tsongou otáčeli zápasy

Bencicová byla úspěšná na turnajích v závěru minulé sezóny, dařilo se jí i na počátku tohoto roku, s Thajkou ovšem za 79 minut vypadla.

Wozniacká byla většinu zápasu pod tlakem jednadvacetileté Chorvatky, které patří až 119. příčka ve světovém žebříčku. Po prohraném prvním setu 3:6 sice Dánka druhou sadu vyhrála, ale v té třetí znovu ztrácela. Chorvatka vedla 5:1 a 40:15 při svém podání. "Bylo to šílené, nevím, jak jsem se dostala zpátky do zápasu. Je to nepříjemná soupeřka. Neměla co ztratit a myslím, že si uvědomila, že vede 5:1, a trochu ubrala na rychlosti," řekla sedmadvacetiletá Dánka.

Ucítila šanci a snažila se dostat soupeřku pod tlak. Zápas se najednou začal otáčet v její prospěch. "Dneska rozhodly zkušenosti. Byla jsem tady mockrát a věděla jsem, jak se bude cítit, když bude stát proti mně a bude mít šanci vyhrát," líčila Wozniacká, která hraje v Melbourne pojedenácté. Jejím maximem na úvodním grandslamu sezony je semifinále z roku 2011. Její další soupeřkou bude Nizozemka Kiki Bertensová.

Podobná situace jako u Wozniacké nastala i u Tsongy. I francouzský hráč musel v rozhodujícím setu proti Kanaďanovi Shapovalovi otáčet nepříznivý vývoj ve skóre. Francouz nakonec situaci ustál a z 2:5 otočil na 7:5. Shapovalovovi nestačilo ani 60 vítězných úderů.

"Jsem unavený, ale opravdu šťastný. Byl to velký boj. Není snadné hrát proti mladým puškám, hrají skvěle a jdou do všeho, takže je těžké se bránit. Fyzicky jsem trpěl, ale bojoval jsem dál," uvedl Tsonga po zápase.

Pochvaloval si herní zlepšení v koncovce. "Returnoval jsem, což jsem většinu zápasu nedělal. Na konci jsem returnoval dobře. V tom to bylo," dodal. Ve třetím kole se utká s domácím Nickem Kyrgiosem.