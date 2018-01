Prásk! Sudí se nestačil divit, jakou ránu schytal

Práce rozhodčího na Australian Open není zrovna bez rizika. Přesvědčil se o tom i britský arbitr James Keothavong, jehož ve středečním utkání 2. kola singlu mužů trefil srbský tenista Viktor Troicki neúmyslně míčkem do hlavy. Incident se nicméně obešel bez zranění, s úsměvem omluvu hráče přijal i sudí.

Viktor Troicki trefil sudího míčkem do hlavy

Troicki prohrál úvodní dvě sady duelu s domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem, třetí set dospěl do tie breaku. V něm za stavu 5:1 pro Australana zasáhl Troicki při snaze o return britského rozhodčího na umpiru míčkem přímo do hlavy. Až to plesklo, což pobavilo i diváky.

Také Troicki se hned s úsměvem vydal k sudímu s omluvou, kterou Keothavong pochopitelně přijal, a zápas mohl pokračovat. Australan nakonec slavil výhru 7:5, 6:4, 7:6 (7:2).

„Bolesti hlavy nezpůsobil tentokrát rozhodčímu nevyzpytatelný Kyrgios, přišla nečekaně z druhé strany dvorce," komentovala ironicky celou událost agentura AP.