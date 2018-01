Bojovnice Allertová na Australian Open prohrála bitvu o čtvrtfinále, dostala i kanára

Česká tenistka Denisa Allertová prohrála bitvu o postup do čtvrtfinále Australian Open s turnajovou čtyřkou - Ukrajinkou Svitolinovou. Češka padla po setech 3:6 a 0:6. Druhá nasazená Caroline Wozniacká z Dánska už postup mezi osm nejlepších na prvním grandslamovém turnaji roku má. Vítězka Turnaje mistryň porazila Slovenku Magdalenu Rybárikovou hladce 6:3 a 6:0. Světová jednička Rafael Nadal je mezi osmi nejlepšími ve dvouhře mužů, když po bitvě vyhrál vyrovnaný duel s Argentincem Diegem Schwartzmanem 6:3, 6:7, 6:3, 6:3.

Allertová, jež v Melbourne postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace, dosud na turnaji neztratila ani set, dnes však na kurtu nestačila. Krok s favorizovanou soupeřkou držela jen v úvodu, kdy si navzájem prolomily podání, pak už ale Češka na servisu ztrácela.

Za celý zápas si Allerová, jíž momentálně patří v žebříčku WTA 130. místo, jen dvakrát udržela podání. Ve druhém setu dokonce uhrála při vlastním servisu jen čtyři fiftýny.

Svitolinová, která jediný předchozí zápas s Allertovou před dvěma lety v Dauhá prohrála, proměnila po 58 minutách první mečbol a po Kateřině Siniakové získala v Melbourne další český skalp.

Účast v osmifinále je i tak pro Allertovou největším úspěchem na grandslamovém turnaji. Dosud byla nejdále v roce 2016 ve třetím kole právě na Australian Open.

Rybáriková uhrála jen tři hry

Wozniacká sice hned ve třetí hře ztratila servis, ale okamžitě si ho vzala zpátky a od té doby nedala wimbledonské semifinalistce Rybárikové šanci. Porazila ji za 63 minut a po šesti letech postoupila při úvodním grandslamu sezóny mezi nejlepších osm.

Potřetí si čtvrtfinále Australian Open zahraje Španělka Suárezová, která otáčela zápas s Kontaveitovou ze stavu 4:6 a 1:4, přičemž ve druhém setu prohrávala už o dva brejky.

Jubilejní 100. vítězství na grandslamech zaznamenal Chorvat Marin Čilič, který je v Melbourne turnajovou šestkou. V osmifinále porazil desátého nasazeného Španěla Pabla Carreňa 6:7, 6:3, 7:6 a 7:6. Pojedenácté v kariéře se dostal na grandslamu alespoň do čtvrtfinále, čímž vyrovnal Gorana Ivaniševiče mezi chorvatskými tenisty s nejvyšším počtem grandslamových čtvrtfinále.

"Je krásné to slyšet. Měl jsem třísté vítězství v kariéře na US Open 2014 a doufám, že tady ještě vyhraju další tři zápasy," řekl Čilič, který tehdy v New Yorku získal svůj dosud jediný grandslamový titul.

