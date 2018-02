Češky jsou favoritky. Ale ve Fed Cupu nikdy nevíte, varuje Hingisová

Vybavíte si poslední návštěvu Prahy?

To byla ta exhibice na Spartě před čtyřmi lety? Já sem vždycky ráda jezdím, mám hodně vzpomínek. Ale jsem spíš Moravačka, hrála jsem za Prostějov, tak vždycky proti Praze.

V Česku jste také nastoupila před dvaceti lety ve Fed Cupu, pamatujete?

To bylo proti Janě Novotné a Adrianě Gerši. Předloni když přijely Češky k nám do Lucernu, tak jsem na to vzpomínala.

Na kurt už vás to netáhne?

To je asi normální, když byl člověk jednou hráčem... Ale já jsem ráda v pozici kouče. Taky už jsem vedla Sabine Lisickou, Pavljučenkovovou, i v akademii jsem měla pár nadějných juniorek, takže zkušenosti mám. Tenhle náš tým znám dobře. I když Češky jsou favoritky, tak ve Fed Cupu člověk nikdy neví.

Co je podle vás největší česká výhoda?

Tím, že Petra Kvitová vyhrála Petrohrad, tak je zase na dobré cestě po tom, co se jí všechno stalo. No a Karolína Plíšková je pátá na světě. Z posledních sedmi let jste Fed Cup pětkrát vyhráli....

Naznačíte, co svým svěřenkám poradíte proti českým favoritkám?

To si nechám na víkend, až se bude vědět, kdo bude proti komu hrát. Každá tenistka má nějakou slabinu, něco, co jí vyhovuje méně.

Na konci minulé sezóny jste poměrně nečekaně ukončila kariéru, věděla jste hned, že se budete dál věnovat práci u fedcupového týmu Švýcarska?

Cestování na turnaje a zápasy mi vlastně nechybí. Jsem ráda, že Fed Cup je maximálně třikrát do roka.

V roce 2016 jste byla na kurtu u toho, když Češky v semifinále vyhrály rozhodující debl, čekáte zase těsný zápas?

Možná by bylo lepší, kdybych tehdy na place nebyla... Ale ve Fed Cupu se můžou stát zázraky. Viděli jste Bělorusko, jak s hráčkami, co nebyly ve stovce, porazilo loni nejdřív nás a pak hrálo finále? Taky se o takový malý zázrak pokusíme. Kurt nám vyhovuje. Je férový, jak říkal náš kapitán, dá se na něm bránit i hrát agresivně. Podle toho, jaké má kdo zbraně.

Za největší zbraň Švýcarska je považována Belinda Bencicová, které se přezdívalo ‚Malá Hingisová'...

Tak malá už rozhodně není.

Je na ní znát, že ji připravovala vaše matka?

Desetiletá škola od mamky je vidět, ale Belinda měří o deset centimetrů víc než já, takže má víc síly, letí jí to. Taky jsem měla rychlou hru, ale v trochu jiné variaci. Ona má jiný koncept hry, ze dvou balonů může vytvořit tlak.

Roger Federer je jen o necelý rok mladší než vy a dál sbírá grandslamové tituly ve dvouhře, nezviklá vás to ještě ke comebacku na kurty?

Ale Roger je jen jeden. Já vyhrávala jako nejmladší, jemu to déle trvalo, ale není to špatné, co potom dokázal... V ruce to má pořád, navíc si teď dává herní pauzy a má to perfektně naplánované. Není tak opotřebovaný jako Nadal, který má ‚svalovou hru'. Roger hraje víc technicky, takže může hrát déle.