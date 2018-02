Bývalé tenisové hvězdě hrozí vězení! Dluží přes sedm miliónů eur

Ačkoliv si během své úspěšné tenisové kariéry vydělala téměř sedmnáct miliónů dolarů, má nyní podle webu tennisworldusa.org Arantxa Sánchezová Vicariová velké finanční problémy. Šestačtyřicetiletá Španělka totiž se svým manželem Josepem Santacanou dluží lucemburské bance sedm a půl miliónu eur a pokud je nesplatí, mohou oba skončit za mřížemi.

Vítězka čtyř grandslamů a její manžel byli obviněni z podvodu a zatajování majetku, neboť podle zástupců banky disponují dostatkem finančních prostředků. Lucemburská banka podala na pár trestní oznámení již před osmi lety, kdy dlužili přes pět miliónu eur. Tehdy se však manželé obžalobě vyhnuli, neboť své trvalé bydliště přesunuli do Miami.

Bývalá světová jednička a její manžel jsou nyní navíc v rozvodovém řízení a bojují spolu, kdo dostane do péče jejich děti. „Tato situace je pro mě velice nepříjemná. Plně důvěřuji svým právníkům a soudu, že rozhodne správně,“ uvedla pro španělská média Sánchezová Vicariová.

Ta vyhrála během své kariéry třikrát slavné French Open, a to v letech 1989, 1994 a 1998. V roce 1994 navíc do své sbírky přidala trofej z US Open. V únoru 1995 se dostala do čela ženského tenisového žebříčku. V roce 2007 byla uvedena do Mezinárodní tenisové síně slávy.