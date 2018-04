Začnou bez Rosola! Jsem rád, že jsem dostal žolíka, těší Pavláska

„Většinou říkám, že nezáleží, kdo začne. Ale tentokrát jsem rád, že jde Jirka na kurt první. Pokud potvrdí roli a získá první bod, Adamovi to ulehčí. Navíc je možné, že ho využijeme i do sobotní čtyřhry, tak bude mít více času si odpočinout," řekl k losu, který se uskutečnil na ostravské radnici, kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.

Češi potřebují v Porubě na antuce zvítězit, aby postoupili do zářijové baráže o elitní skupinu. „S povrchem jsme spokojeni, měl by být naší výhodou," řekl Veselý. Svého prvního soupeře, 276. hráče světového žebříčku příliš nezná. „Nic moc extra o něm nevím. Ale už nějaký zápas v Davis Cupu odehrál. Na žebříček se moc dívat nedá. Když budu hrát svou hru a předvedu dobrý výkon, tak by to mělo dopadnout dobře," přemítal Veselý.

Dostal přednost před Rosolem

Singlovou daviscupovou premiéru si v Ostravě odbude 23letý rodák z Bílovce Adam Pavlásek, který dostal přednost před ostřílenějším Lukášem Rosolem. „Rozhodl jsem se až dnes ráno a nebylo to snadné. Lukáš má zkušenosti a mnohokrát nás podržel, ale na tom povrchu se necítí nic moc a jsou na něm vidět nedostatky. Adam se trochu lépe adaptoval. Věřím, že dokáže i lépe reagovat na technickou hru Sely," vysvětloval Navrátil.

Pavlásek už v Ostravě v utkání Davisova poháru nastoupil. Před třemi lety si společně s Veselým proti Austrálii odbyl vítěznou premiéru ve čtyřhře. „Jsem tady doma, vyrůstal jsem nedaleko, a jsem proto moc rád, že mi byl vytažen žolík. Udělám vše, abych ho využil," uvedl Pavlásek, který na rozdíl od Veselého svého prvního soupeře zná velmi dobře. „Na turnajích spolu často trénujeme. Utkali jsme se ale jen jednou v Číně na challengeru a to mě vyvařil (1:6, 2:6). Ale antuku nemá úplně rád," řekl Pavlásek.

Sobotní program začne v pravé poledne čtyřhrou, do které kapitán Navrátil nahlásil Rosola s Jebavým, proti nimž by měli hrát Oliel a Erlich. Následovat budou dvouhry jedniček a dvojek.