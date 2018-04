Tenista Isner ve vybrané společnosti, zahrál už 10 tisíc es

Dvaatřicetiletý a 208 centimetrů vysoký Isner milník pokořil ve čtvrtfinále turnaje v Houstonu. Proti krajanovi Stevu Johnsonovi zahrál 28 nechytatelných podání, přesto třísetovou bitvu prohrál.

„Má to hořkosladkou příchuť, ale tak to někdy je," řekl Isner, ale vstupu do elitního klubu „ranařů" si považoval. „Deset tisíc es je neuvěřitelný výkon, vstoupil jsem do velice úzké společnosti. To je fajn," uvedl Isner, vítěz nedávného turnaje Masters v Miami.

Organizace ATP vede statistiku es od roku 1991, tehdy byl nejstarší z pokořitelů desetitisícové mety Ivaniševič už tři roky profesionálem. Isnerovi například patří rekord v počtu nechytatelných podání v zápase – v nejdelším utkání tenisové historie v roce 2011 v prvním kole Wimbledonu, které s Francouzem Nicolasem Mahutem hráli přes 11 hodin a skončilo poměrem 70:68 v pátém setu pro Američana, zahrál 113 es. Mahut mu jich tehdy nastřílel 103.