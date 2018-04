Češky vypadaly v šatech jako bonbónky! Kvitová vzpomíná na banket v prasečím muzeu

Svou německou soupeřku jste letos dvakrát porazila, co z těch zápasů použijete?

V Petrohradu jsme hrály výborný tenis. Bylo to kvalitní jak po mentální stránce, tak fyzické i taktické. V Dauhá mi to pak Julia skrečovala, ale budu se snažit si z těch zápasů vzít co nejvíc. Ale Fed Cup je trochu jiný. Hala, antuka, nervy zase budou hrát obrovskou roli.

V čem je síla Görgesové?

Má výborný servis, takže dát co nejvíc returnů do kurtu bude velice přínosné.... Jinak má samozřejmě lepší forhend, ze kterého se snaží soupeřku hnát a tvořit hru. Zlepšila i pohyb a hrála finále v Charlestonu, tak předpokládám, že jí to na antuce asi jde. Bekhend má solidní, nezkazí z něho, ale neublíží.





Kdo tedy ve výměně začne dávat dřív rány, ten vyhraje?

Myslím, že jo. Není to úplně typická antuka, kdo zahraje dobrou délku s dobrou razancí, tak bod uhraje.

Pomohlo vám, že jste si v pátek zatrénovala s Karolínou Plíškovou?

Taky dobře servíruje jako Görgesová, a Káje to taky vyšlo, poněvadž hraje s Angie Kerberovou, která je levačka jako já.

Losu vždy předchází tradiční banket, jak jste si ho užila?

Měli tam dobré jídlo. Kozí sýr a pak maso s těstovinami. V šatech jsme s holkama vypadaly jako růžoví bonbónci. Aspoň nás nikdo nepřehlédl. Od našeho týmu jsme ale sklidily komplimenty.

Vy jste v týmu debutovala v roce 2007, takže předzápasových banketů máte za sebou hodně. Který se vám vybaví?

Tady ve Stuttgartu se před šesti lety konal v prasečím muzeu. A pak si vybavím většinou nějaký proslov, kde se přihodilo něco vtipného. Takže třeba trenér David Kunst, který byl vyzván, aby něco pověděl, přišel, podal ruku kapitánovi a řekl: Danke...