Kvitová stíhá legendy. Když hraju za Česko, cítím se úplně jinak, rozplývala se fedcupová hrdinka

Na který z těch třiceti vítězných zápasů nejraději vzpomínáte?

Mám dva. Finále 2011 v Moskvě, kde jsem s Kuzněcovovou prohrávala ve třetím setu 0:3. A pak právě s Angie Kerberovou v Praze ve finále 2014.

Vyhrály jste 18 z 20 posledních fedcupových utkání. Pošesté za osm let jste ve finále. Není to trochu sci-fi?

Je to divné, co? Nebo spíš nenormální. Že bychom vážně byly tak dobré? Asi jo. My si to nějak zvlášť neuvědomujeme. Jedeme plynule dál. Ale posledních osm let je nádherných. Když jsem začínala ve Fed Cupu, nic podobného bych si nedokázala ani představit.

Co přesně vás v týmové soutěži vždycky tak vyburcuje?

Když hraju za Česko, cítím se úplně jinak, což jsem ukázala třeba na olympiádě. Nejsem na kurtu jenom sama za sebe.

Absolute scenes in Stuttgart! The Czechs are heading to yet another #FedCupFinal!

🎉🎉🎉🎉🎉



🇩🇪1⃣🆚3⃣🇨🇿 #FedCup pic.twitter.com/FvCjiWyh2j — Fed Cup (@FedCup) 22. dubna 2018

Co vám letí hlavou, když vidíte, že rivalka nestíhá? Že má hlavu dole a drtíte ji?

Opakuju si, abych vydržela. Obě Němky se dokážou chytit na jednom míči, což jsem nechtěla připustit. Snažila jsem se pořád tlačit, i když bych možná nemusela. Ale jakmile bych Julii nebo Angie dala trošku víc času, mohly by být nepříjemné.

Jak jste zvládala tu nejistotu, když jste nevěděla, jestli půjdete v neděli do akce?

Od rána to bylo zvláštní. Nepamatuju si, že by taková situace nastala. Spíš jsem si myslela, že Kája vyhraje a na mě ani nepřijde řada. Když ale ztratila v prvním setu podání, napadlo mě, že asi půjdu na plac. Odebrala jsem se do šatny a snažila se připravit. Postupně se dostavila nervozita.

Byla to pro vás silná motivace zahrát si finále v Praze?

Určitě velká. Hrát v O2 areně je pro nás něco zvláštního. Vždycky se hrozně těšíme. Zase budeme mít mísu na dosah. Na kurtu asi bylo vidět, jak nás tahle šance láká.

Co by pro vás znamenalo, kdybyste ve finále narazily na sestry Williamsovy?

Nic extra. Američanky mají široký výběr, několik mladších hráček, třeba Stephensová už vyhrála grandslam. Serena teď není v ideální formě. Venus je šampiónka a tenis hodně umí.

Jak se teď cítíte herně po startu sezóny?

Procenta vám neřeknu.... Pro mě byly turnaje v Americe strašně zvláštní a nebyla jsem po nich moc dobře psychicky naladěná, tak jsem ráda, že jsem si spravila chuť. Uvidíme, jak to půjde dál, ale cítím se dobře, jsem hlavně zdravá a fyzicky je to dobré.