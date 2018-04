Nadal oslavil 400. vítězství na antuce a je v Barceloně ve finále. Peschkeové se daří ve Stuttgartu

O jedenáctý titul z Barcelony se Nadal utká s devatenáctiletým Stefanosem Tsitsipasem, který se do finále turnaje ATP probojoval jako první řecký tenista po 45 letech. V semifinále porazil pátého nasazeného Španěla Pabla Carreňa 7:5, 6:3.

Desetinásobný šampión z Roland Garros Nadal na antuce naposledy prohrál ve čtvrtfinále loňského turnaje Masters v Římě. Mety 400 výher na oranžovém povrchu dosáhl jako čtvrtý hráč v historii ATP World Tour. Více jich nasbírali jen Argentinec Guillermo Vilas (659), Španěl Manuel Orantes (502) a Rakušan Thomas Muster (422), Nadal má ale s pouhými 35 prohrami nejvyšší úspěšnost. Na antuce získal 54 titulů.

Tsitsipas v pátek dosáhl nejcennějšího vítězství v kariéře, když zdolal světovou sedmičku Rakušana Dominica Thiema, a dnes navázal vítězstvím nad jedenáctým hráčem světa Carreňem. Postupem do finále napodobil Nicholase Kalogeropulose, který v roce 1973 prohrál zápas o titul v americkém Des Moines. Díky úspěšnému vystoupení na barcelonské antuce se Tsitsipas posune ve světovém žebříčku poprvé do první padesátky.

Čekatelky na finále se utkají v Istanbulu

Po téměř šesti letech si slovinská tenistka Polona Hercogová zahraje na okruhu WTA o titul. Na turnaji v Istanbulu dnes v semifinálovém utkání dvou nenasazených hráček porazila Řekyni Marii Sakkariovou 6:4, 6:2. Ještě déle, celou dekádu, čekala na finálovou účast Pauline Parmentierová. Francouzka ve druhém semifinále vyřadila sedmou nasazenou Irinu-Camelii Beguovou z Rumunska 6:3, 6:4.

Dvojnásobná vítězka turnaje v Bastadu z let 2011 a 2012 Hercogová má šanci na třetí titul v kariéře, který by pro ni byl velkou satisfakcí po vážných zdravotních problémech. Kvůli zraněním ramena, kolena a zápěstí měla do loňského května osmiměsíční pauzu, kvůli níž byla loni v létě až na 265. místě světového žebříčku.

V Istanbulu sedmadvacetiletá Slovinka, které momentálně patří 75. místo v pořadí WTA, vyřadila mimo jiné nasazenou dvojku Světlanu Kuzněcovovou z Ruska. Vydařený týden má za sebou i 122. hráčka žebříčku Parmentierová, jíž ve čtvrtfinále vzdala za stavu 1:1 na sety bývalá světová jednička Dánka Caroline Wozniacká.

Před startem turnaje přitom měla dvaatřicetiletá Parmentierová nelichotivou letošní celkovou bilanci dvou výher a 15 porážek, v hlavních soutěžích turnajů WTA 1:6. Ve finále se představí poprvé od roku 2008, kdy získala v Bad Gasteinu svůj druhý titul v kariéře.

Ve finále deblu ve Stuttgartu už je česká matadorka Peschkeová s Američankou Melicharovou.