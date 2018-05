Kristýna Plíšková sestru v hledišti slyšela a doufá ve zlepšení

"Poslední dny byly dost náročné. Jsem proto ráda, že jsem vyhrála. Čekala jsem nervózní první kolo, protože obhajuju finále a hraje se doma," řekla Kristýna Plíšková novinářům a k druhému kolu dodala:¨"Doufám, že výkon zlepším."

Dvojčata Kristýna a Karolína se na menších turnajích střetly desetkrát a mají vyrovnanou bilanci 5:5. Na nejvyšším ženském okruhu se však v hlavní soutěži ještě nepotkaly. Nyní se k sesterské bitvě schylovalo v Praze, ani jedna si ale zápas nepřála. "Ségra je strašák číslo jedna," řekla Kristýna Plíšková, aktuálně 74. hráčka světa. Karolína byla loni světovou jedničkou a nyní je v žebříčku šestá.

"Když jsem zjistila, že jdeme první kolo na sebe, tak jsem si hned představovala, co bude," poznamenala Kristýna Plíšková. Doufala, že Karolína bude hrát co nejdéle turnaj ve Stuttgartu. "A bude trošku unavená. A to se povedlo."

Karolína turnaj v Německu vyhrála a v pondělí ve Stromovce oznámila, že má problém s třísly a odhlašuje se. Udělala to z pohledu Kristýny ale trochu nešťastně: odstoupení oznámila před začátkem hlavní soutěže a Kristýna tak dostala nejlepší soupeřku z nenasazených. Kdyby se Karolína odhlásila v pondělí po 11. hodině, Kristýně by připadla hráčka poražená v kvalifikaci. "To byla trošku chybička, ale dopadlo to dobře. Jinak bych na ségru byla asi naštvaná," smála se Kristýna Plíšková.

Dohodne se s novým koučem?

Při utkání se Sasnovičovou usedla Karolína podle svého slibu do hlediště a sestru podporovala. "Týni, pojď!" tleskala na trenérské tribuně. "Slyšela i viděla jsem ji. Naposledy se na mě byla podívat v Indian Wells," řekla Kristýna.

Jednou na vzájemný zápas sester Plíškových dojít ale dřív nebo později musí. "Jo, ale tady ne! Doma by to bylo nejvíc stresující," pronesla Kristýna.

Kristýna Plíšková, která v Charlestonu ukončila vítěznou sérii Petry Kvitové s českými soupeřkami, se letos rozešla s koučem Martinem Fassatim. "Každý jsme měli jinou představu o mém tenise. Už jsem cítila, že mi to nic nedává," vysvětlila. Pro pražský turnaj se dohodla na spolupráci s Theodorem Devotym, který v minulosti pomáhal Radku Štěpánkovi. "Na zkoušku a po Praze se rozhodnu," řekla.

Ve středečním druhém kole J&T Banka Prague Open se střetne s Číňankou Wang Čchiang. S 65. hráčkou světa se dosud nepotkala. "Nevím o ní nic. Číňanky na antuce nejsou moc dobré, ale na to nebudu spoléhat," řekla Plíšková.