To je překvapení, co? Del Potro si na French Open vychutnal novinářku

Jedna z novinářek v sále se zeptala hvězdného Argentince, zda vůbec ví, kdo byl Roland Garros. Tedy francouzský hrdina z první světové války, jenž byl 5. října 1918 sestřelen v Ardenách.

„Tahle otázka není přímo k zápasu, ale zajímalo mě, zda víte, kdo byl Roland Garros?" tázala se žurnalistka.

„Ano," odpověděl s ledovou tváří. „A můžete nám to říct?" následoval další dotaz. „Byl to pilot. ... Aha. Jste překvapená, co?" dobíral si tenista novinářku.

„No, jste totiž první, kdo to tady věděl," vysvětlovala tazatelka. „Protože se mě na to ptali už před pár dny a já jsem si to vygoogloval," přiznal bez vytáček Del Potro. Ten se nyní může těšit na souboj o osmifinále s jedenatřicátým nasazeným Španělem Ramosem-Vinolasem.