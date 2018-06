Cítila jsem se fakt blbě, řekla Plíšková po debaklu se Šarapovovou

Po více než dvou letech uhrála Karolína Plíšková v utkání jen tři gamy. Na Roland Garros se letos necítila od začátku dobře a ve třetím kole neměla energii čelit tlaku Marie Šarapovové z Ruska. Prohrála bez většího odporu 2:6, 1:6. Po loňském semifinále se svěřenkyně kouče Tomáše Krupy letos loučila o dost dříve. "Málo to určitě je, ale s mojí momentální formou to mohlo být ještě mnohem horší," usmála se trpce. "Cítila jsem se fakt blbě."

Do Paříže přijela Plíšková s puncem favoritky, která na antuce vyhrála ve Stuttgartu a v Madridu došla do semifinále. Do města nad Seinou si ale formu nepřivezla. "Při zápase, tréninku ani rozehrávce jsem tady necítila jediný úder, s čímž je těžký hrát. Jen bojovností a možná zkušeností jsem uhrála dvě kola, ale na to porazit takhle dobrou hráčka jsem tenhle týden neměla," řekla Plíšková.

Šarapovová dokázala v duelu bývalých jedniček slabé hry Plíškové využít. Česká tenistka sice v první hře vzala Rusce podání, ale v celém utkání měla jen jedno eso a dohromady pouhých pět vítězných míčů. "Za ty dva sety jsem se dostala do pohybu asi tak třikrát. Ona fakt dobře returnuje, jde na absolutní riziko. K ničemu jsem se nedostala."

Výsledek 2:6 a 1:6 vypadá hrozivě. "To jsem nedostala dlouho," přikývla Plíšková. Podobně hladce prohrála předloni v únoru s Ruskou Margaritou Gasparjanovou (dvakrát 1:6.). "Někdy je možná lepší prohrát takhle než po nějakém boji, kde zpytujete svědomí a mrzí vás věci, co jsem měla udělat. Je to budíček," řekla Plíšková.

Pracuje na změně pohybu

Doufá, že se poučí a příště zkusí lépe vymyslet program, protože před cestou na Roland Garros hrála hodně zápasů. "Chyběly mi síly. Antuky jsou vždycky takhle nahňácaný. Už je to můj devátý týden a chuť do tenisu extra nebyla. Ne, že bych se cítila úplně unavená, ale neměla jsem šťávu," uvedla.

Možná se také projevilo, že od března pracuje na změně pohybu s kondičním trenérem Markem Všetíčkem. "Vždycky trvá, než si to sedne. Daň si to bohužel vybralo tady. Blbě se to sešlo a měla jsem špatný pocit. Ale dá se na tom stavět," věří, že její čas v sezoně ještě přijde, a to především na oblíbených amerických betonech.

Za vrchol sezóny zatím považuje výhru nad Rumunkou Simonou Halepovou v Madridu, dobře hrála cestou za titulem ve Stuttgartu. Jinak to prý není ono. "A to je málo. Čekám, až se sejdou moje hra a pocit s kondicí dohromady. Ještě se nestalo, abych nemusela řešit, jak se cítím a řešila jen tenis."

Nyní si vezme pár dnů volna, tenisový dvorec nechce ani vidět. Pak začne přípravu na trávu. Zatím je před Wimbledonem přihlášená na turnaje v Birminghamu a Eastbourne. "Ale nejsem si jistá, že oba pojedu. Tenisu mám teď docela dost," řekla Plíšková. "Každý rok vyhraju jeden turnaj na trávě a pak vyletím ve Wimbledonu. Možná zkusím změny, na Wimbledon se ale připravím dobře," ujistila.