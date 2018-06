TENIS ON-LINE: Poslední česká naděje. Strýcová bojuje o čtvrtfinále na Roland Garros

Strýcová o devět let mladší Putincevovou, 98. hráčku žebříčku, porazila relativně hladce v obou vzájemných zápasech. Neztratila v nich ani set. Už před šesti lety zvítězila na antuce v italské Bielle a loni na trávě v Birminghamu.

„Nedá se to brát, že jsem favoritka, protože to je Putincevová. Bude to těžký zápas. Bude to boj a já se na něj těším," řekla Strýcová, která se do grandslamového čtvrtfinále může dostat podruhé v kariéře. Stejně daleko prošla ve Wimbledonu 2014.