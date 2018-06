Tři Češi nepřešli v Prostějově přes druhé kolo

Nedařilo se ani Václavu Šafránkovi, jehož z kurtu doslova vyprovodil (6:1, 6:0) Rakušan Melzer a dohrál také Zdeněk Kolář po porážce s Italem Gaiem 5:7, 0:6. Poslední česká naděje Jiří Veselý hraje se Švédem Eliasem Ymerem v těchto chvílích.

Pavlásek ztratil prakticky vyhraný zápas. Ve třetím setu vedl 5:2 a za stavu 5:3 při vlastním servisu neproměnil dva mečboly. „Celý zápas byl nahoru, dolů. Jednou jsem táhl já, pak zase on. Byl jsem to ale já, kdo musel tvořit hru a k tomu patří chyby, kterých jsem udělal hodně," kál se viditelně rozladěný Pavlásek.

Kamenem úrazu byl podle něj servis. „Měl jsem ho o sto procent horší než včera. Prakticky jsem hrál jen přes druhý. To je to, co mě sráží. Nedokáži na servisu udržet konstantu. To je pak znát. Víte, že se bude pořád hrát o to je strašně svazující. Speciálně s tímto frajerem, který jen liftoval a nekazil, to bylo o to těžší. Kdyby mi to tam padalo, mohl jsem se více soustředit na můj return, ale to je jen kdyby," říkal prostějovský tenista.

Šafránek s Melzerem, který letos dokázal porazit i Itala Cecchinata, semifinalistu právě probíhající grandslamové Paříže, totálně propadl a uhrál jen jeden gam.

„Jeho styl mi nevyhovuje. Na nějaké nachystání útoku mi nedal čas. Fyzicky jsem se přitom cítil dobře. Výsledek možná neodpovídá průběhu hry. Ale je takový, jaký je. Vlastně ani nevím, jak mám turnaj po takové porážce hodnotit. V prvním kole se mi však podařilo otočit téměř ztracený zápas, takže to mohlo být horší," kroutil hlavou nešťastný Šafránek.