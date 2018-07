Adrenalin, ze kterého mrazí. Tohle zvládnou jen vyvolení

Devatenáctý ročník High jumpu se blíží. A opět slibuje světovou špičku extrémních skokanů do vody. Ve dnech 3. a 4. srpna nebude v Hřiměždicích chybět loňský vítěz, mladičký Brit Aidan Heslop, několikanásobný mistr Evropy Andreas Hulliger ze Švýcarska nebo jeho krajan a další pravidelný účastník High jumpu Laso Schaller, který už do vody skočil i z výšky 59 metrů. My jsme při tréninku v žulovém lomu na Příbramsku sledovali českou špičku. Konkrétně Jana Bílého. Jakou novinku do Hřiměždic chystá, o tom už naše video.