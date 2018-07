České plavání má novou hvězdu. Pochází z Ameriky

„Narodila jsem se v Novém Mexiku, táta je Američan, ale má řecké i české kořeny. Teď žijeme v Kalifornii," dodává Anika Apostalonová ke svému původu. Její cesta k plavání byla zajímavá. Za všechno mohlo počasí. Více už se dozvíte z našeho videa.

Pro trenéry české reprezentace byla až donedávna velkou neznámou. Až do republikového šampionátu, který se konal v půlce července. „Věděl jsem, že by nějaká Anika Apostalonová ráda reprezentovala a že se pokouší o české občanství, ale vůbec jsem netušil, o koho jde," přiznává reprezentační trenér Vlastimír Perna. A doplňuje. „Za poslední tři roky jsem dostal asi dva maily s žádostí o možnost plavat za ČR. Ale žádný případ se nedotáhl do úspěšného konce, až teď."

Anika Apostalonová se na evropském šampionátu v Glasgow, který začíná 3. srpna, představí na 50 a 100 metrů volným způsobem. A není bez šancí. Hlavně na delší trati, kde je díky času 54,28 čerstvou držitelkou českého rekordu.