Z lásky zbyl šrot, Železná lady je ale znovu na zlaté cestě

Hosszúová si vybrala individuální start na stovce znak a v krátké polohovce, původně plánovanou znakařskou dvoustovku vynechala. A chyběla i na startu dlouhé polohovky, na níž před dvěma lety na olympiádě v Riu de Janeiro senzačně posunula světový rekord téměř o dvě sekundy na hodnotu 4:26,36 min. „Dívala jsem se na ni v televizi při tréninku," poznamenala s úsměvem pro web SwimSwam.

„Uplynulých pět let jsem byla u všeho, co se u bazénu dělo. Po posledním roce jsem se rozhodla program upravit. Byl to rok, kdy jsem byla střídavě nahoře a dole a netrénovala konzistentně. Byly to tvrdé měsíce, možná tvrdší, než jsem si uměla představit. Rozhodně jsem ale z toho těžkého období vyšla silnější," rozpovídala se devětadvacetiletá Hosszúová otevřeně.

ŔEKLY O KATINCE... Barbora Závadová Po té krizi, kterou prošla, se mi přiblížila. Není to Železná lady, ale normální holka s city, která chce mít doma klid. Rozchod dvou lidí je smutný, Shane se ale choval zvláštně, až agresivně. Byla to velká láska, ale taky velký marketingový tah. Simona Baumrtová Prošla si velkými osobními problémy, změnila tréninky. Klobouk dolů před ní, na to, že jí bude skoro třicet, to zvládla.

Vztah Hosszúové a jejího kouče nedával ještě nedávno mnohým spát. Dohromady se dali v roce 2009 na Univerzitě Jižní Kalifornie, kde oba plavali. Po olympiádě v Londýně, kde maďarský talent nenaplnil očekávání a skončil bez medaile, začal Tusup Hosszúovou trénovat. Následující rok se vzali. A kariéra Hosszúové začala raketově růst.

Nejen výsledky, ale i trénink, který pod vedením manžela Hosszúová podstupovala, ale v mnohém připomínal brutální osud sportovců v bývalém Sovětském svazu. Maďarská závodnice pod heslem No pain, no gain (Bez bolesti nejsou výsledky) absolvovala dávky, nad nimiž zůstával zasvěceným rozum stát. Stín podezření, že si pomáhá ke zlepšení nedovolenými látkami, ale nikdy nepotvrdil pozitivní nález.

Plavání jako kotva

Tusup navíc působil i v plaveckém prostředí jako červený hadr v býčím stádu. Jeho excentrické chování během závodů mnoho příznivců nezískalo, stejně jako působení v zákulisí, na které třeba v Maďarsku doplatil šéf plaveckého svazu. Přízvisko Iron Lady, které si Hosszúová vysloužila, ale fungovalo jako skvělá marketingová značka a vedlo třeba k založení plaveckého klubu Iron Aquatics v Maďarsku.

„Můj osobní i profesní život byl zcela provázaný. Proto bylo všechno mnohem těžší, když přišla krize. Plavání ale byla má kotva. Bylo se mnou, ať jsem byla nahoře, nebo dole. Teď mám nového kouče, plavu a pomalu začínám vyhlížet Tokio," poznamenala trojnásobná olympijská vítězka.

Finále bylo srdeční záležitostí

V Glasgow byla Hosszúová čtvrtá ve znakařské stovce, stejný výsledek zaplavala i se smíšenou štafetou na 4x200 metrů volný způsob. Ve středečním finále polohového závodu na 200 metrů ale připomněla staré časy, když dokázala odrazit útok Italky Cusinatové a dohmátla si pro zlato v čase 2:10,17 min. Na krátké polohovce tak triumfovala na pátém evropském šampionátu za sebou, což se v jedné disciplíně dosud žádné ženě nepodařilo (mezi muži drží rekord pěti po sobě jdoucích titulů v jedné disciplíně Maďar László Cseh).

„Byla to srdeční záležitost. Moc jsem chtěla vyhrát a jsem nesmírně šťastná, že se mi to podařilo. Závodit v Glasgow pro mě byla obrovská výzva a podařilo se mi dokázat, že bez ohledu na okolnosti mohu dosáhnout dobrých výsledků. To je pro mě obrovská satisfakce a motivace do dalších let," dodala po vítězném finále maďarská závodnice, již ještě dnes odpoledne čeká finále ženské štafety na 4x100 metrů polohově.