Všichni taktizují, české eso ne. Radši zkusí vyhrávat

V Montemoru-O-Velho jako dvacetiletý mladík v roce 2013 založil svoji zlatou sbírku dvěma tituly mistra Evropy. Teď se kanoista Martin Fuksa do portugalského střediska vrací o pět let zkušenější, aby při ve čtvrtek začínajícím MS svoji medailovou bilanci ještě vylepšil.

V sezóně jste stále na tratích 500 i 1000 metrů neporažený. Doléhá na vás tlak?

Vůbec. Vím, že je to suprová sezóna a hodně lidí si myslí, že po té úvodní části to bude jasné i na mistrovství světa. Ale ti chytřejší vědí, že vždycky to tak není.

Je pravda, že od mistrovství Evropy v Bělehradě jako posledního velkého závodu uplynuly už dva a půl měsíce.

Je to strašně dlouho… Já si po Evropě dal volno, týden jsme byli s přítelkyní ve wellness rezortu, chodili po Moravě. Pak jsem začal trénovat a skolila mě nemoc, bral jsem antibiotika a hned následovalo mistrovství republiky, což nebylo ideální. Ale měl jsem nějaký cíl, který jsem si splnil (sedm zlatých medailí).

V Bělehradě jste závodil i na dvoustovce, v Portugalsku místo ní poprvé pojedete na mistrovství světa s bratrem Petrem pětistovku na deblkanoi. Cítíte tam větší šance?

Konkurence je na deblu určitě větší, pojedou tam všichni kluci z kilometru. Možná bych na dvoustovce udělal lepší výsledek, ale pro nás s bráchou je dobré jet směrem do budoucna k olympiádě. A teď jsme spolu měli fakt super tréninky.

Na portugalský Montemor-O-Velho máte parádní vzpomínky…

Je to super kanál. Už jsem tam závodil několikrát a nikdy na pětistovce ani kilometru neprohrál. Vítr fouká většinou pro mě příznivě, tak snad to vydrží.

Ale často fouká z boku, což ovlivňuje regulérnost závodů. Některé dráhy jsou schované, jiné ne. Bude se v rozjížďkách taktizovat?

Vždycky to tak bylo. Každý taktizoval, ale já ne. Říkám si, že jestli člověk má na dobrý výsledek, tak to dá za jakýchkoliv podmínek. Navíc tam teď vybudovali nějakou stěnu, která by měla větru trochu bránit. Předtím byly kryté první dvě dráhy, teď by to mělo být do zhruba páté a znevýhodněné další čtyři dráhy. Ale já to vážně neřeším, budu chtít vyhrávat rozjížďky, což mě pošle do čtvrté nebo páté dráhy, taktizovat nebudu.