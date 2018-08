Česká kanoistka zaujala povedeným tanečkem. I s pádlem v ruce

Takzvaný shuffle dance na schodech za hudby hitu Maggie Lindemannové Pretty Girl se v poslední době šíří mezi úspěšnými sportovkyněmi. Na sociálních sítích ho předvedla americká překážkářka Lolo Jonesová či česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, jejichž vystoupení si můžete prohlédnout na konci článku. A právě u nich se inspirovala i 27letá Ježová, jejíž video má už tisíce shlédnutí.

„Jen jsem si říkala, že k tomu přidám něco vlastního a vzala do ruky pádlo. Zkusila jsem to pro radost, abych šla do závodů s dobrou náladou," vysvětlovala v dějišti MS.

Taneček si vyzkoušela už doma, v Portugalsku ho před závody natočila na kameru. „Moc času nebylo, asi třetí pokus vyšel. Tak mě to stálo třicet schodů nácviku," popisovala. Nikdy sice závodně netancovala, ale do deseti let se věnovala moderní gymnastice. „Tak možná z toho ve mně trochu zůstalo," usmívala se.

Ježová patří k nejuniverzálnějším kanoistkám. Bývalá juniorská mistryně Evropy a majitelka medailí ze šampionátů do 23 let zvolila i v Portugalskou kombinaci nejkratší dvousetmetrové a nejdelší pětikilometrové trati. K tomu jede pětistovku na deblkanoi s Lenkou Součkovou.

„Je pravda, že trenéři nejsou úplně nadšení z té kombinace, ale pět kilometrů je poslední závod šampionátu, s ničím se nekryje. Ani v tréninku se pětce nevěnuju,“ vyprávěla Ježová, když dojela osmá v B finále dvoustovky.

Pětikilometrová distance není ničím, na co by se kanoisté těšili. „Vím, že jsem tam schopna zajet dobrý výsledek, ale není to žádné potěšení. Na první pětistovce se zakyselíte, pak se z toho dva kilometry dostáváte, chytnete druhý dech a už musíte finišovat,“ popisuje Ježová, která má doma i bronz z loňského mistrovství světa v maratónu.

„Ale to jsem jela také skoro z fleku, trénovala jsem na něj deset dnů. Bylo to znát, na začátku jsem vedla, jak jsem to měla natrénováno z dvoustovky, pak jsem trpěla jako zvíře,“ přiznává. Pro příští rok už s dlouhými distancemi nepočítá, prioritu bude mít dvoustovka a pětistovka a snaha nominovat se olympiádu.