Po výbuchu zpátky ve finále! I když si tahoun Dostál přišel vyšitý

„Je to velká úleva i proto, že jsme se vrátili zpátky do finále po tom výbuchu, co jsme předvedli na mistrovství Evropy,“ přiznal Šlouf. Na evropském šampionátu v Bělehradě český čtyřkajak nečekaně skončil už v semifinále, načež se do lodi vrátili Dostál se Štěrbou místo Daniela Havla s Jakubem Špicarem, kteří dali přednost deblkajaku.

Bál se, že na to nemá

Češi tak v aktuální sestavě jeli první ostrý závod hned v rozjížďce mistrovství světa. V ní dojeli pátí, viditelně v poklidném tempu. „Už před startem jsme si řekli, že pošetříme síly kvůli Pepovi,“ přiznával Zavřel.

Dostál toho také odpoledne měl po čtvrtém závodě za jediný den plné zuby. Čerstvý mistr světa na pětistovce a bronzový medailista z kilometru si k rozhovorům přinesl židli a když dokončil televizní interview, posadil se.

„Před semifinále jsem se hrozně bál, že už na to nemám,“ neskrýval více než dvoumetrový kajakář. „Nevím, jestli to bylo tím horkem nebo jsem chytl nějaký úpal, ale byl jsem hrozně vyšitej. Říkal jsem si, že se musím zmobilizovat a za kluky odevzdat všechno, co mám, abych jim pomohl do finále,“ přiznával Dostál. „Nám tedy neříkal, že je tak hotovej, což je dobře, jinak by nás znervózněl,“ usmíval se Zavřel.

Méně výhodná dráha

V semifinále Češi stupňovali tempo, byť ve finiši chtěli kvůli rozdělení finálových drah skončit druzí. Stejně jako Dostálovi v semifinále pětistovky se jim to ale nepovedlo a nechtěně vyhráli. „Pepa prostě neumí jezdit v semifinále druhý. Ale zase umí jezdit ve finále na medaili. Tak snad mu to vydrží,“ usmíval se Šlouf.

Češi pojedou finále v sedmé dráze, favorizované sestavy Španělska, Německa a Maďarska budou po jejich pravé ruce, a tedy blíže větrné zábraně. „U čtyřkajaku vadí boční vítr možná ještě víc, protože jak je loď delší, opře se do ní víc. V semifinále jsme také byli rádi za druhou dráhu,“ vysvětloval Šlouf.

Od roku 2012 český čtyřkajak přivezl medaili ze všech světových akcí: dva olympijské bronzy, jedno světové zlato, jedno stříbro a dva bronzy. Přibude další? „Ve finále bude Pepa odpočatý, bude to ještě lepší než v semifinále,“ je přesvědčený Zavřel.