Synek je ve finále mistrovství světa, dvojka bez kormidelníka i dvojskif neuspěly

Pětatřicetiletý Synek v Bulharsku vyhrál i třetí jízdu, ve které se představil. Po většinu trati sice bojoval o první místo s Oliverem Zeidlerem z Německa, ale v závěrečné čtvrtině mu odjel a do cíle dojel ve volném tempu s náskokem více než jedné sekundy.

"Jsem rád, že je semifinále za námi. Potvrdilo se, že horší závod není. Jelo se mi hůř než ve čtvrtek, byl jsem trochu zatuhlý, ale nějak se to rozjelo a pak už to bylo dobrý," řekl Synek.

Vítězství nad Zeidlerem si cenil. "Bylo vidět, že chtěl vyhrát za každou cenu. Už před kilometrem tam dával nástupy a já jsem se na to snažil reagovat. Zároveň jsem si ale jel to svoje. Pak jsem si řekl, že počkám až na poslední pětistovku. Posledních tři sta metrů jsem věděl, že je rozhodnuto. Už jsme byli oddělení, nebylo kam se hnát," uvedl veslař pražské Dukly.

Podrazil s Helešicem se dlouho drželi na postupovém třetím místě, krátce před metou 1500 metrů je však předjeli Španělé Javier García, Jaime Canalejo a později i chorvatská dvojice Miloš Vasič, Nenad Bedik. Česká posádka, která letos ovládla hodnocení Světového poháru, nakonec dojela až pátá.

"Asi do 750 (metrů před cílem) to bylo hodně nadějné. Pak se něco stalo, asi jsme narazili do zdi. Nevím, nechápu," řekl Helešic. Na výkonu se ale podle všeho podepsaly zdravotní problémy Podrazila. "Něco u Kuby není asi zdravotně dobře. Jelo se mu výborně, mělo to všechno, šťávu i rytmus, bylo to na postup. Pak najednou lusk a zastavili jsme," uvedl Helešic.

Co jeho parťákovi je, netušil. Už v závěrečné přípravě se ale Podrazil necítil dobře, byl i na vyšetření, výsledky však dostane až příští týden. "Až se vrátíme z mistrovství, snad se dozvíme něco víc a snad to nebude závažné...," přál si Helešic. Podrazil měl totiž před čtyřmi lety problémy se srdcem.

Loňské mistryně Evropy Antošová s Fleissnerovou měly závod rozjetý ještě lépe. V polovině trati byly první, na metě 1500 metrů druhé, ale v závěru postupovou pozici neudržely. Stejně jako Podrazil s Helešicem si na finálovou účast na velké akci musí ještě minimálně rok počkat.

"Doufala jsem, že to klapne, rozjely jsme to fakt dobře. Bylo to strašně srovnané a ještě víc se to srovnalo v cíli. Pro nás to ale nemělo dobrý konec," řekla Fleissnerová. I přesto, že nepostoupily, měla z výkonu dobrý pocit. "Daly jsme do toho, co to šlo, a myslím, že to byl jeden z našich nejlepších závodů. Sezona nebyla podle našich představ, ale tento závod byl parádní," dodala Fleissnerová.