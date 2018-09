Sedmnáct let ve finále! Teď může Synek přidat další zápis do historie

V semifinále jste předvedl opět suverénní výkon, předjel jste i Olivera Zeidlera. Bylo pro vás důležité německý talent porazit?

Už před kilometrem nastupoval, já se snažil jet své. Řekl jsem si, že počkám na poslední pětistovku a tři sta metrů před cílem jsme věděli, že je rozhodnuto, nebylo se kam hnát. Určitě, je fajn, když soupeř ví, že na vás nemá. (úsměv) Bylo vidět, že se opravdu snaží, řvali na něj z břehu. Je dobře, když ví, že není nejlepší. Zatím.

Bude i největším soupeřem pro finále? Další favorit Novozélanďan Robert Manson jen těsně postoupil z druhého semifinále…

Hlásil mi to trenér. On je psychouš, říkal mi to o něm i Mahé Drysdale. I když jezdil dvojskifa, třeba vyhráli semifinále a pak ve finále totálně zametli. Nemůžu podcenit nikoho, ale zatím to vypadá, že Němec bude největším soupeřem. Může se líp vyspat, já hůř… I Nor (Kjetil Borch) jel ve čtvrtfinále hodně dobře.

Ale vy tu zatím vypadáte ve velmi dobré pohodě.

Tři závody, třikrát jsem vyhrál. Ještě vyhrát ten čtvrtý a bude to úplně nejlepší. Je to tu pěkné, krom jediného dne fouká všem stejně, nejsou extrémní podmínky, všechno tu běží.

Už jste se naučil žít s očekáváním, že s postupem do finále se u vás počítá?

Už je to sedmnáct let. V roce 2001 jsme jeli (na dvojskifu s Milanem Dolečkem ml.) B finále, pak už samá áčka. Je to doba, pro někoho třeba třetina života…

Poslední roky jste v něm navíc z olympijských kategorií jediný Čech…

Mirka (Topinková Knapková) mě v tom nechala… Je to škoda, holky na dvojskifu jely suprově, na kiláku vedly. Je to o zkušenostech, přidat na mistrovství světa ještě něco navíc.

Je pro vás složitější se nahecovat na sedmnácté finále v řadě?

Pro mě je hlavní olympiáda v Tokiu. Tohle je krůček k tomu se utvrdit, že jdeme správnou cestou a výkonnost neklesá. Jakákoliv medaile pro mě bude super, kdybych ji nezískal, bude to neúspěch. Ale udělám všechno proto, aby se to nestalo.

Takže když vám v neděli zazvoní budík, vstanete a řeknete si, že jdete vyhrát?

Mě budík většinou nebudí, vstávám dřív, dneska jsem byl vzhůru asi v půl šesté. Ale já si tohle říkám pořád, i když jdu spát. (úsměv)

Pět světových titulů Ondřeje Synka Karapiro (N. Zél) 2010 Vyhrál s náskokem 1,93 s na domácího Mahého Drysdalea. „První titul je vždycky nejvíc. Navíc jsem porazil Novozélanďana u něj doma. Tenhle triumf zůstane v hlavě navždycky.“ Čchungdžu (Kor.) 2013 Kubánce Ángela Fourniera zdolal o 3,67 s. „Tam to byl pro mě asi nejjednodušší titul. Zrovna ten rok totiž Drysdale na mistrovství světa nestartoval.“ Amsterdam (Niz.) 2014 Drysdalea porazil ve finiši o 73 setin. „Parádní souboj až do úplného konce. Předtím jsem s Drysdalem dva závody prohrál, za cílem to byla obrovská euforie.“ Aigubelette (Fr.) 2015 Bitvu s novozélandským soupeřem vyhrál o 34 setin. „Zase jsme se tahali až na cílovou čáru, tohle byl nejtěsnější souboj. Přitom začátek sezóny jsem neměl dobrý.“ Sarasota (USA) 2017 Fourniera v cíli předjel o 2,84 s. „To zlato pro mě byla satisfakce za olympiádu. Měl jsem problémy se zády a dokázal jsem se vrátit zpátky.“