Dvojitý boj o olympiádu. Přetlak je doma i ve světě

Stejně jako vloni končí světový šampionát vítězstvím. Sice opět „jen“ ve finále B, ale celkové sedmé místo je výsledek, který by dvojskifu lehkých vah Jiří Šimánek, Miroslav Vrašil příští rok zajistil nominaci do olympijského Tokia. „Jenže za rok to bude ještě větší sranda,“ usmívá se zkušenější z dvojice Vraštil.