Zaslíbené Rio, Prskavec zase slaví! Ale snad už se tu nic nepojede, doufá

Na olympiádě jste tu byl třetí, teď druhý, věříte, že se v Riu pojede ještě nějaký závod, abyste si mohl ještě o příčku polepšit?

Upřímně, já doufám, že se tu už nic nepojede. Trať je nádherná, jezdím na ní rád, ale to je všechno. Město ani dopravu tady moc nemusím, ideálně, kdyby ten kanál přesunuli někam do Evropy… (úsměv)

Bylo těžší vnímat, že se jede finále mistrovství světa, když u trati téměř nebyli diváci?

To bych neřekl. Možná nebyl takový tlak, v Troji by to bylo úplně jiné, ale všichni jsme věděli, že se jede o světové medaile, nervy to byly pořád stejné.

Ke zlatu vám chybělo 96 setin. Napadá vás, kde se daly nahnat?

Na takový čas je třeba jet za hranou, jako to předvedl Joseph Clarke, nebo musí vyjít úplně všechno dokonale. Já předvedl nejlepší jízdu z celého roku, možná jsem ztratil něco v horní části, kde mi netekla ideálně voda, ale nemyslím, že by šlo jet o moc líp.

V Riu jste zvládl všechny tři své jízdy rychle a bez doteku branky.

Dobře jsem se zkoncentroval, celou dobu jsem byl v pohodě. Psychika je důležitá, věřil jsem, že jsem dost rychlý, samozřejmě je třeba i štěstí, abych se nikde neotřel o branku, ale měl jsem pocit, že mám jízdy pod kontrolou.

Ve finále jste jeli s Vítem Přindišem i Ondřejem Tunkou. Byl to další důkaz české síly?

Určitě. Myslím, že to je historický úspěch, nepamatuju, že bychom byli někdy tři kajakáři ve finále. Potvrzujeme, že patříme mezi absolutní světovou elitu, to je skvělé.

Vy jste to potvrzoval celou sezónu. Nejhůř jste byl čtvrtý, jen vítězství vám unikala. Proč?

Myslím, že s dnešní jízdou bych v každém jiném závodě vyhrál. Jinde jsem si třeba první místo prohrál sám, tady jel Aigner neskutečně. Proto jsem strašně spokojenej, beru jako obrovský úspěch, že jsem byl všude ve finále a jen jednou jsem nestál na stupních. Třeba příští rok budu mít i víc štěstí a nějaký závod vyhraju.

Jaro budete mít klidnější, medailí jste si zajistil nominaci do reprezentace.

To je hezké, letos jsem si to vybral já, teď pro změnu budou muset bojovat kluci… (úsměv)

Teď ale spíše vyhlížíte dovolenou v Patagonii se svou snoubenkou, že?

Jasně. Hned v pondělí v pět ráno odlétáme do Chile, moc se těším.