Prskavec si lebedil bez signálu. Pak prošvihl medaili

„Krása,“ shrnul letošní vítěz Světového poháru jihoamerický pobyt. „Hlavně příroda. Šli jsme čtyři dny, odkudkoliv jsme mohli nabrat pitnou vodu. Nikoho nepotkáte, nedotčená příroda, nemáte signál,“ nadšeně líčil pětadvacetiletý Prskavec.

V Buenos Aires pak viděl možné hvězdy sportovní budoucnosti. Ostatně sám na první edici mládežnické olympiády před osmi lety v Singapuru získal bronz. „Dobře to vycházelo časově a já nikdy neviděl olympiádu z druhé strany,“ vysvětloval. Málem viděl i českou medaili, basketbalistky Kateřiny Galíčkové ve střelbě na koš…

„Viděli jsme celou kvalifikaci a podle grafiky nám přišlo, že těsně vypadla. Tak jsme odešli na záchod, a když jsme se vrátili, najednou koukáme, že byla stříbrná,“ smál se bronzový olympijský medailista, jenž v Argentině absolvoval i besedu s mladými českými olympioniky.

Cestování mu ale nekončí. Na dva týdny teď vyrazí na tratě, kde příští rok pojede o medaile – do španělského Seu (MS) a francouzského Pau (ME).

„A pak na čtrnáct dnů poletím do Číny. Pozvala nás s tátou jejich federace, mají tam být snad desítky tratí a budu je testovat. Jsem zvědavý, třeba by to v budoucnu mohla být alternativa zimních soustředění v Austrálii,“ přemítá.