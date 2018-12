Talentovaná Seemanová má další finále! Polohová štafeta i znakařka Kubová na sedmé příčce

Kubová, za svobodna Baumrtová, má z krátkého bazénu ze závodu na 100 metrů bronz z roku 2012 a také dvě evropské medaile. Ve finále v Číně dohmátla sedmá v čase 57,03 sekundy, od stupňů vítězů ji dělilo 29 setin.

"Takové malé kousíčky mě naštvou. Jsou to centimetry, a proto je mi líto, že mi chybělo tak strašně málo. Tady stačí jen rychlejší dohmat a byla bych třetí, ale v těch sprintech je to právě o pár setinkách," uvedla Kubová v tiskové zprávě.

Zároveň ale byla šťastná, že se do finále dokázala probojovat. "Kdyby mi někdo řekl, že poplavu finále, tak bych mu nevěřila, protože ze světové špičky mi tady chybí jen jedna soupeřka. Ten čas je super, je to můj čtvrtý nejlepší čas," doplnila Kubová. Zlato sebrala maďarské favoritce Katince Hosszúové překvapivě Američanka Olivia Smoligová (56,19), jež byla rychlejší o sedm setin.

Sedmou příčku obsadila Kubová i s polohovou štafetou na 4x50 metrů, kterou dále tvořily Petra Chocová, Lucie Svěcená a Anika Apostalonová. I podruhé dnes vylepšily český rekord, z dopoledních rozplaveb ubraly ve finále dalších 14 setin na nové maximum 1:46,17 minuty.

"Myslím si, že je to dobré, protože před dvěma roky jsme ani do finále nepostoupily. Jsem maximálně spokojená za celý tým a jsem ráda, že jsme to nakonec dokázaly," řekla Radiožurnálu Chocová.

Skvělý šampionát prožívá v 18 letech Seemanová. V úterý byla na kraulové dvoustovce osmá a dnes ráno zvládla poloviční trať poprvé pod 53 sekund. Osobní rekord z rozplavby si pak v semifinále ještě vylepšila na 52,71 a do čtvrtečního finále prošla z posledního osmého místa.

"Mám z pekla štěstí. Nevím, jestli je to tady nějaký osud, že jsem předurčená postupovat do finále jako osmá. Snažila jsem jít do toho víc než ráno, hlavně do finiše, protože mi bylo jasné, že bude třeba čas pod 53 sekund a bude to o setinkách. Ve finále chci ten čas stlačit ještě níž," řekla Seemanová. Apostalonová, česká rekordmanka výkonem 52,64 z nedávného mítinku v Brně, skončila dvanáctá.

Světovým rekordem vyšperkovaly zlato Američanky v polohové štafetě. Smoligová, Katie Meiliová, Kelsi Dahliaová a Mallory Comerfordová zvítězily za 1:42,38.