Pollert obhájil post viceprezidenta Evropské kanoistické asociace

Trojnásobný mistr světa ve vodním slalomu Pollert byl viceprezidentem ECA poprvé zvolen v roce 2015 v Sofii. Předsedou asociace zůstal Brit Albert Woods, který neměl protikandidáta.

"Je to velký úspěch profesora Pollerta i celé české kanoistiky. Jára má obrovské odborné předpoklady, které už mnohokrát ukázal v praxi. Jeho úspěch ve volbách je také výsledkem dlouhodobě dobrého jména české kanoistky, daného aktivitou klubů a sportovními i organizačními úspěchy našeho sportu," uvedl předseda českého svazu Jan Boháč v tiskové zprávě.

Pollert je profesorem na Stavební fakultě ČVUT a odborníkem na stavbu kanálů pro vodní slalom. Za rok 2012 získal cenu Mezinárodního olympijského výboru "Sport a trvale udržitelný rozvoj".

Českou kanoistiku letos čeká v polovině července organizace ME juniorů a rychlostních kanoistů do 23 let a za rok rovněž v Račicích dodatečná olympijská kvalifikace a Světový pohár. Vodní slalomáři budou mít v Praze Troji v září finále SP a MS v extreme slalomu, Světové poháry budou opět hostit v září 2020 a červnu 2021.