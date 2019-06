Kajakářka Vojtová byla v SP v Čunovu sedmá, kanoista Heger desátý

Devětadvacetiletá Vojtová zajela ve finále čistou jízdu, ale v závěru po zdržení na jedné z protivodných branek na nejlepší ztratila. Pro výhru si dojela navzdory dvěma trestným sekundám někdejší dvojnásobná mistryně světa Corinna Kuhnleová z Rakouska, jež předčila o 94 setin sekundy bezchybnou Novozélanďanku Luuku Jonesovou.

Vojtová ztratila na vítězku 7,76 sekundy. V dopoledním semifinále v Bratislavě skončily její reprezentační kolegyně Kateřina Kudějová a Barbora Valíková, jež v českém týmu nahradila osmou ženu z úvodního závodu SP v Londýně Amálii Hilgertovou. Mistryně Evropy z Pau dala přednost přípravě na ME a MS do 23 let.

Mezi kanoisty se poprvé dostal do finálové desítky někdejší juniorský mistr Evropy Heger. Jízda se mu ale nepovedla a po dvou padesátisekundových penalizacích za neprojetí branky skončil poslední. Zbylí dva Češi Lukáš Rohan a Tomáš Rak vypadli v semifinále. Zvítězil Němec Franz Anton o tři desetiny sekundy před domácím Matejem Beňušem.

V neděli budou v Čunovu, kde se jede SP poprvé po šesti letech, závodit kajakáři a kanoistky. Pětidílný seriál vyvrcholí v září v pražské Troji.