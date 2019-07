Medaile skončila mezi hračkami. Český šampion už vzal syna na závody i zapíječku

Od narození syna Jiřího jste odjel už čtyři závody. Předpokládám, že jste se po nich hodně těšil domů…

Určitě. Bylo to umocněné tím, že Terka (snoubenka) pracuje z domova a dřív hodně jezdila na závody se mnou, byl jsem zvyklý, že jsme pořád spolu. Letos musela být doma, ale věřím, že až malej vyroste, zase se mnou budou jezdit. Bylo to pro mě těžké, jak jsem měl závody hned po jeho narození, chtěl jsem s ním být a vidět, jak vyrůstá, táhlo mě to domů. Ale vždycky jsem si mezi závody našel alespoň krátký čas, kdy jsem za rodinou vyrazil.

Nebo oni za vámi, jako při Světovém poháru v Čunovu. Jak se synovi na závodech v bodýčku s nápisem Prskavec little luck (Prskavcovo malé štěstí) líbilo?

Moc, celé to tam krásně prospal. Asi mu to na závodech svědčí.

Vyrazí za vámi i na zářijové mistrovství světa do španělského Seu?

Je to v plánu. Pojedeme tam dřív a podle toho, jak bude malý spát, zůstanu buď s nimi, nebo se před závody přesunu za týmem.

Zatím vás doma nechává vyspat?

Je hodnej. Teď přes ta vedra se mu tolik nechtělo, ale já stejně když usnu, tak spím jako dub.

Kajakář Jiří Prskavec v semifinále při SP v Čunově.

Martin Hladík, kanoe.cz

Také jste mu na hrazdičku nad postýlkou mezi hračky přidal svou čerstvou bronzovou medaili ze Světového poháru v Tacenu. Takovou hračku moc dětí nemá…

Kouká na ni. Zatím si tedy úplně nehraje, ale dal jsem mu ji tam doprostřed, tak myslím, že bude mezi hračkami oblíbená. (úsměv)

Vzhledem k nabitému závodnímu programu asi na oslavu narození syna nebyl čas…

V úterý po mistrovství Evropy jsme si sedli u stánku v Troji a dali si na malého pár piv, bylo to příjemné posezení. Byl tam i on, což asi není úplně časté, že dítě dorazí na svoji zapíječku…

Jak jste v hektickém programu zvládl státnice na soukromé vysoké škole Palestra, kde jste studoval obor kondiční specialista?

Zvládl, už jsem bakalář! To bylo právě před svěťákem v Londýně, kdy jsem letěl v pondělí tam, ve středu večer zpátky, ve čtvrtek ráno jsem měl státnice, a pak zase letěl do Londýna.

Plánujete ve studiu pokračovat?

Rád bych, když jsem tak rozjetej. (úsměv) Ten obor má blízko k trenéřině a já bych měl rád trenérskou jedničku. Jen uvidím, jestli hned letos, nebo si dám rok pauzu kvůli olympiádě.

Po třech závodech v řadě má teď Světový pohár dva měsíce pauzu. S ohledem na rodinu jistě vítanou, ale nezávodil byste radši častěji?

Obecně mám rád, když jsem na závody dobře připravený, takhle je víc prostoru se nachystat na vrchol v podobě mistrovství světa. Navíc v srpnu se pojedou v Troji závody světového rankingu, které jsou součástí olympijské nominace pro řadu zemí, a pak mistrovství republiky na Lipně. Takže pro mě je letos tenhle systém super, že mám čas na rodinu, ale souhlasím, že do budoucna by se měl počet závodů navýšit. Je na nic, když se přes léto nemáme moc šancí ukázat a ty bloky závodů jsou takhle narázově.

Po třech z pěti závodů Světový pohár vedete, je vaším cílem první příčku udržet?

Určitě bych chtěl celkové vítězství obhájit. Já až do loňska nenastupoval do všech závodů, vždycky jsem minimálně jeden vynechal kvůli šampionátům do 23 let, a tím se připravil o celkové umístění. Teď je to pro mě jeden z cílů sezony.

Triumf by byl asi o to příjemnější, že se finále jede začátkem září v Troji.

Určitě, tím by to bylo celé umocněné.

Naposledy v Tacenu jste finálovou jízdou vyšoupl ze stupňů vítězů krajana Víta Přindiše. Probíhá mezi vámi a úřadujícím mistrem Evropy nějaké hecování?

To ne. Já si na startu myslel, že Vítek vede, hlasatel o něm hodně mluvil, ale slovinsky a já se snažím většinou nevnímat, co říkají. Kdybych dojel na první místo, bylo by to v pohodě, takhle se střídat na bronzu je samozřejmě blbý. Ale navzájem si s Vítkem přejeme, pogratuloval mi.