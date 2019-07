Mladí slalomáři mají na ME ze závodů hlídek 2 tituly a 7 medailí

Čeští vodní slalomáři vybojovali v prvním finálovém dnu na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let sedm medailí v závodech hlídek, z toho dvě zlaté. O oba tituly se v Liptovském Mikuláši postaraly týmy kajakářek. Juniorky zvítězily ve složení Antonie Galušková, Lucie Nesnídalová, Kateřina Beková, výběr do 23 let triumfoval v sestavě Tereza Fišerová, Amálie Hilgertová, Gabriela Satková.