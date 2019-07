3, 2, 1... Plavkyně vyhlížejí první start na MS, do garáží už na jídlo nechodí

Hned všech pět českých závodnic se v neděli na MS v korejském Kwangdžu postaví na start v úvodních rozplavbách bazénových soutěží. Do boje půjde štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Anika Apostalon, Anna Kolářová, Simona Kubová a Barbora Seemanová. Tu navíc čeká kraulařská čtyřstovka a na krátké polohovce se představí Barbora Závadová.

Plavci absolvovali před šampionátem aklimatizační soustředění v japonské Ósace a ve čtvrtek se přesunuli do Kwangdžu. V dějišti univerziády v roce 2015 je přivítaly kromě monzunového deště novinky z dílny organizátorů mistrovství, které se odehrává téměř v olympijském režimu - závodníci totiž bydlí nezvykle ve společné vesnici. Čerstvě postavené sídliště s věžovými domy se stalo na dva týdny domovem sportovců a do bytových jednotek se po šampionátu nastěhují noví majitelé.

„Před čtyřmi lety jsem tu na univerziádě byla a stálo to docela za prd. Proto jsem byla zvědavá. Teď je jiná vesnice, lepší, s kvalitnějšími byty - hlavně na matracích se člověk opravdu vyspí. Lepší je i jídelna, tehdy jsme jedli někde v garážích. Kratší je i dojezd na bazén. Z čeho jsem měla obavy, to se nevyplnilo," pochvalovala si Závadová v předvečer premiérového startu na MS.

„Já to můžu porovnat s vesnicí na olympiádě v Riu a na mládežnické olympiádě v Buenos Aires, tady mi to přijde kvalitnější," přidala se nejmladší členka výpravy, devatenáctiletá Seemanová. „A na bazénu zvětšili tréninkové prostory a přidali tribunu," hlásila Závadová.

Všechny české závodnice bydlí společně v jednom apartmánu se třemi pokoji. „Je vtipné, jak je to všechno nové a zabalené v igelitu. To bylo i na univerziádě, matrace obalená igelitem a plastové povlečení na deku. Strašně to šustilo. Teď je deka normální, ale igelit z matrace půjde pryč," smála se Závadová.

Barbora Seemanová

Toyota ČR

„Já zažívám tak velkou akci poprvé a je to skvělé," poznamenala Apostalon, rodilá Američanka s českými kořeny, pro níž je setkání s parťačkami z reprezentace vítaným zpestřením k trvalému pobytu v USA. „Pro Aniku super škola češtiny," culila se Seemanová. „Zrovna dneska jsem se naučila - skokanský můstek. A prkno a věž," lovila z paměti Apostalon. „Dostaneš keksík," rozesmála se Závadová.

Napětí z blížícího se startu MS v dívčím apartmánu rozhodně znát nebylo. „Neřekla bych, že by tady musel někdo chodit kolem někoho po špičkách. Trávíme spolu čas, přijde mi to v pohodě. A těšíme se, že to čekaní na první závod skončí," doplnila Seemanová.